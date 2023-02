Πολιτική

Πολάκης: Νέα επίθεση στη Νικολάου με σκληρούς χαρακτηρισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Διεφθαρμένη δεν θα γλιτώσεις". Νέα επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη κατά της Σοφίας Νικολάου. Για καθαρά φασιστική πράξη μιλά η ΝΔ.

Με νέα ανάρτηση του στα social media, ο Παύλος Πολάκης επιμένει ότι ήταν σωστή η απόφαση του να δημοσιεύσει τη διεύθυνση του σπιτιού της Σοφίας Νικολάου, ισχυριζόμενος ότι οι κατοικίες των πολιτικών προσώπων δεν είναι μυστικές.

Παρά το νέο κύκλο αντιδράσεων που προκέλεσε η ενέργειά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, επίθεται εκ νέου στην πρώην Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, δημοσιεύοντας εκ νέου φωτογραφίες του σπιτιού της.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του σημείωνει: «ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ,δεν θα γλυτώσεις!! Έτσι να φαίνεται η «ευπρέπεια». Κάνε μήνυση και στα Σαιτ που δημοσίευσαν τη φωτογραφία και το συμβόλαιο .(Από πότε είναι μυστικές οι κατοικίες των πολιτικών προσώπων;;)».

Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της είχε σημειώσει ότι η ενέργεια του Παύλου Πολάκη να δημοσιοποιήσει σε ανάρτησή του τη διευθυνση του σπιτιού της Σοφίας Νικολάου είναι μια καθαρά φασιστική πράξη καθώς στοχοποιεί πρόσωπα.

Αναλυτικά η ανακοινωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ αναφέρει:

«Το να δίνει κάποιος τη διεύθυνση του σπιτιού ενός δημοσίου προσώπου, οπως της κ. Νικολάου, διεγείροντας έμμεσα σε τραμπουκισμούς, είναι καθαρά φασιστική μέθοδος. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και να ζητάει την παρέμβαση της δικαιοσύνης, όπου κρίνει. Δεν μπορεί όμως να στοχοποιεί πρόσωπα και την οικογένεια τους».

Σοφία Νικολάου για Πολάκη: Με καθιστά στόχο για τρομοκράτες και ποινικούς

Η ενέργεια του Πάυλου Πολάκη είχε προκαλέσει και την αντίδραση της ίδιας της κας Νικολάου η οποία σε ανάρτησή έκανε λόγο για «χρυσαυγιτισμό που δεν έχει τέλος» και ότι ο πρώην υπουργός την καθιστά άμεσο στόχο. «Αυτές τις τακτικές ακολουθεί ο φαιοκόκκινος φασίστας βουλευτής. Να τον χαίρονται στον ΣΥΡΙΖΑ» είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Η κ. Νικολάου μιλά για χρυσαυγιτισμό που δεν έχει τέλος και σημειώνει ότι «όλα τα περιουσιακά της στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στα Πόθεν Έσχες που καταθέτει και ελέγχεται γι’ αυτά».

Στην ανάρτησή της καλεί επίσης τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αναμετρηθούν στα δικαστήρια χωρίς την προστασία της βουλευτικής του ασυλίας, επισημαίνοντας «Ο Πολάκης και οι άθλιοι συκοφάντες της ίδιας υποστάθμης θα βρουν στη δικαιοσύνη τις απαντήσεις που τους αξίζουν»

Αναλυτικά σημειώνει:

«Το προσωπικό μένος του Πολάκη εναντίον μου, δεν σταματά ούτε τώρα που διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί κατάλαβαν ότι ο χρυσαυγιτισμός του εθνικού πέτσακα δεν έχει τέλος.

Με κατηγορεί γιατί αγόρασα σπίτι επειδή το 2021 και το 2022 γεννήθηκαν τα δύο μου παιδιά και ήθελα μετα από 20 και πλέον χρόνια δικηγορίας να τους εξασφαλίσω μια καλύτερη ζωή.

Αγόρασα αυτό το σπίτι πουλώντας άλλο στο Κολωνάκι και παίρνοντας υψηλότατο δάνειο το οποίο και θα εξυπηρετώ για πολλά χρόνια.

Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στα Πόθεν Έσχες που καταθέτω και που ελέγχομαι γι’ αυτά.

Είμαι πολλά χρόνια επιτυχημένη δικηγόρος, με μεγάλο γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είχα ούτε έχω ανάγκη το μισθό της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Δόξα τω Θεώ εργάζομαι από 20 ετών και μπορώ με το κεφάλι ψηλά να περπατώ στους δρόμους.

Ο Πολάκης και οι άθλιοι συκοφάντες της ίδιας υποστάθμης θα βρουν στη δικαιοσύνη τις απαντήσεις που τους αξίζουν.

Αν έχει τα κότσια ας έρθει στα δικαστήρια χωρίς την ασυλία του να αναμετρηθούμε. Γιατί τα παντελόνια είναι δύσκολο ρούχο και δεν μπορεί να τα φοράει όποιος δεν τα αντέχει».

Δήλωση Ραγκούση για τα νέα στοιχεία που έδωσε ο Παύλος Πολάκης για την κ. Νικολάου

Μετά τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παύλος Πολάκης για την αγορά πολυτελούς κατοικίας από την κ. Σοφία Νικολάου, θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος έχει στη διάθεσή του και το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ.

Η ΝΔ και ο Πρόεδρός της, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή

Καιρός: Πώς μας “αποχαιρετά” ο Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα - Μητσοτάκης: Οι ευχές για καλή Σαρακοστή και η φωτογραφία με τη Μαρέβα στα χιόνια