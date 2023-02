Κοινωνία

Τράγκας: εξώδικο από τον γιο του στη Μαρία Καρρά

Δύο ακίνητα του Γιώργου Τράγκα αναζητεί ο γιος του, Γιάννης, που στρέφεται κατά της χήρας του, Μαρίας Καρρά.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Εξώδικο έστειλε ο γιος του Γιώργου Τράγκα, Γιάννης, στην τελευταία σύζυγο του εκλιπόντος δημοσιογράφου, Μαρία Καρρά για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του πατέρα του στην Αμερική.

Κανείς δεν γνωρίζει σε ποια χέρια πέρασαν δυο ακίνητα του Γιώργου Τράγκα, σε Λας Βεγκας και Ουασιγκτον. Οι δικηγόροι ενημερώσαν σχετικά τον γιο του Γιωργου Τραγκα, Γιάννη.

Στο εξώδικο που έστειλε ο Γιάννης Τράγκας στην χήρα του πατέρα του Μαρία Καρρά, επισυνάπτεται η έκθεση με τα ευρήματα των Αμερικανών δικηγόρων, σύμφωνα με τα οποία η χήρα του Γιώργου Τράγκα, μέσω δικηγορικού γραφείου που εδρεύει στη Νέα Υόρκη πούλησε τα δύο ακίνητα στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ζητά από τη τελευταία σύζυγο του πατερα του, να προσκομίσει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.

Η έκθεση θα σταλεί και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ώστε να αξιοποιηθούν τα ευρήματα στην Αμερική.

Αν η Μαρία Καρρά, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συμμορφωθεί και δεν προσκομίσει ολα τα στοιχεία της κληρονομιάς, χάνει το ευεργέτημα της απογραφής και θα ευθύνεται για τα χρέη με την ατομική της περιουσία.

Μάλιστα, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με κακουργηματική δίωξη για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων στις δηλώσεις πόθεν έσχες.

