Πολιτική

Επίσκεψη της Σακελλαροπούλου στη Μολδαβία (εικόνες)

Στη Μολδαβία στο πλαίσιο επίσκεψης, βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσημης επίσκεψής της, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, που πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου της χώρας Μάια Σάντου, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν στο Κυβερνητικό Μέγαρο.

Νωρίτερα, η κυρία Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού της Μολδαβίας Σ. Πρόνταν στο σπίτι του Μιχάλη Κάτσικα, στο οποίο είχε φιλοξενηθεί ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, κατά την περίοδο προετοιμασίας της Επανάστασης του 1821 και αποτελούσε στρατηγείο της Φιλικής Εταιρείας.

