Κόρτνεϊ Κοξ: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Στο πλευρό της βρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι φίλες και συμπρωταγωνίστριές της στη σειρά "Τα Φιλαράκια".

Γεννημένη στην Αλαμπάμα ένα μέρος όπου, όπως θυμάται η ίδια, οι άνθρωποι ήταν εργάτες ή γιατροί η Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox) όχι μόνο δεν ήξερε τίποτα για τη βιομηχανία του θεάματος αλλά ούτε και στα πιο τρελά της όνειρα δεν πίστευε ότι κάποια μέρα θα αποκτούσε το 2.750ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, αναφέρει το Variety.

H Τζένιφερ 'Ανιστον (Jennifer Aniston) και η Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow) τίμησαν με την παρουσία τους την ηθοποιό στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λος 'Αντζελες.

Η Κοξ δήλωσε στο PEOPLE ότι ακούγοντας τα λόγια τους ένιωσε «υπέροχα», προσθέτοντας ότι «είναι οικογένεια για μένα».

Οι δύο πρωταγωνίστριες στις ομιλίες τους επισήμαναν ότι όταν ξεκίνησαν στα «Φιλαράκια», είχαν άγχος να συναντήσουν την Κοξ η οποία εκείνη την εποχή ήταν το πιο διάσημο μέλος του καστ. «Ήταν ανοιχτή με όλους, ζεστή, τρυφερή και ενδιαφερόταν για σένα. Μας εμφύσησε να υποστηρίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον» είπε η 'Ανιστον συγκινημένη. «Είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος και μια εξαιρετική φίλη».

«Εξαιτίας της Κόρτνεϊ γίναμε ένα από τα πιο αγαπημένα καστ - θα έλεγα - στην ιστορία της τηλεόρασης», δήλωσε μεταξύ άλλων και η Λίζα Κούντροου στην τελετή απονομής.

