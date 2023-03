Κόσμος

Τέμπη - Σύγκρουση τρένων: Μήνυμα Ζελένσκι στα ελληνικά για την τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας στα ελληνικά για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στα Τέμπη.

Μήνυμα υποστήριξης γραμμένο στα ελληνικά, για την αδιανόητη τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στα Τέμπη, έστειλε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τα «θερμά συλλυπητήριά του» στον ελληνικό λαό για την τραγωδία της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες».

Η ανάρτησή του:

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην @PresidencyGR και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Δημήτρης Κόκοτας: Δεν περνάει μέρα που να μη σκέφτομαι τον πατέρα μου

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος