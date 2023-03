Υγεία - Περιβάλλον

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Αθήνα: Έκτακτη αιμοδοσία για τις ανάγκες των τραυματιών

Σε ποια σημεία μπορούν να προσέρχονται οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν δίνοντας αίμα.

Έκτακτες αιμοδοσίες στα δημοτικά ιατρεία και στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ΝΥ Αιμοδοσίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες αίματος για τους δεκάδες τραυματίες που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, δίνοντας αίμα, μπορούν να προσέρχονται:

Σήμερα, Τετάρτη 1 Μαρτίου: Νοσοκομείο Ελπίς (Δημητσάνας 7) άμεση προσέλευση αιμοδοτών μέχρι τις 19:00. Τηλ: 2132039265

Αύριο, Πέμπτη 2 Μαρτίου από τις 10:00 π.μ. - 15:00 μμ στα εξής δημοτικά ιατρεία:

1ο Δημοτικό Ιατρείο (Σόλωνος 78) - τηλ. για ραντεβού 2103626587

2ο Δημοτικό Ιατρείο (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ ,Νέος Κόσμος) Τηλέφωνο για ραντεβού 2109239865

5ο Δημοτικό Ιατρείο (Σαρανταπόρου 4, Πατήσια) – τηλ. για ραντεβού 2102015510

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη αύριο Πέμπτη 2 Μαρτίου διοργανώνεται έκτακτη αιμοδοσία για την κάλυψη των αναγκών των τραυματιών από την τραγωδία στα Τέμπη. Η αιμοδοσία, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Λαϊκό», θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας (Συγγρού 15-17) από τις 9 το πρωί έως και τις 1.30 το μεσημέρι και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας καθώς και σε όποιον πολίτη επιθυμεί να προσέλθει και να προσφέρει αίμα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει σχετικά «Σήμερα είναι μία μέρα εθνικής οδύνης. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων στους οποίους εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια και στους τραυματίες στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Με δεδομένο ότι οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες καλούμε όλους τους εργαζόμενους μας να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, στηρίζοντας τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».