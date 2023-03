Υγεία - Περιβάλλον

Σύγκρουση τρένων - Λάρισα: Έκτακτη αιμοδοσία για τους τραυματίες του δυστυχήματος

Πού και τι ώρα θα διεξαχθεί η αιμοδοσία.



Έκτατη αιμοδοσία για τη βοήθεια των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, διεξάγει ο Ερυθρός Σταυρός, στη κεντρική πλατεία της Λάρισας.

«Οι πολίτες που θέλουν να συνδράμουν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μπορούν να προσέλθουν σήμερα Τετάρτη 1 Μαρτίου στην Έκτακτη Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού.

Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί από τις 9 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Ερυθρός Σταυρός.

