Τέμπη: Παραιτήθηκαν οι διοικητές ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ – Στην Αθήνα στέλεχος της FSI

Υπόσχεση Μητσοτάκη για υπερκομματική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Κύμα αποχωρήσεων μετά από την τραγωδία στα Τέμπη. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Hellenic Train για το δυστύχημα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην δήλωση του, μετά την επιστροφή του από τα Τέμπη στην Αθήνα, ανακοίνωσε ότι μετά την παραίτηση του Κ. Καραμανλή, μεταβατικός υπουργός Υποδομών μέχρι τις εκλογές, αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης καθώς και ότι παραιτήθηκαν και οι διοικητές του ΟΣΕ, κ. Σπύρος Πατέρας και της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης.

«Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτηση του. Το ίδιο και οι επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται, δυστυχώς, κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν όπου πρέπει από την Δικαιοσύνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον κ. Γεραπετρίτη «να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητης και υπερκομματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων».

Νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.





Στην Ελλάδα εκπρόσωπος της FSI

Στην Αθήνα έφτασε σήμερα εκπρόσωπος της Ferrovie dello Stato Italiane Group (FSI), της εταιρίας που αγόρασε το 2017 την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε επικοινωνία της με την εταιρία, στελέχη επιβεβαίωσαν πως θα βρίσκεται από σήμερα εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθεί για το πολύνεκρο δυστύχημα και τα αίτια που το προκάλεσαν.

«Καθώς η διερεύνηση των συνθηκών που προκάλεσαν το τραγικό συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη, η Hellenic Train, εταιρεία επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, συνεχίζει να εργάζεται δίπλα στις αρχές και στους διασώστες στο σημείο του δυστυχήματος και σε όλα τα νοσοκομεία που φροντίζουν τους τραυματίες. H Hellenic Train, η διοίκηση και οι εργαζόμενοί της, στέκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζοντας από καρδιάς τα πιο θερμά της συλλυπητήρια αλλά και τη δέσμευσή της για την πλήρη υποστήριξη τους καθώς και όλων των επιβατών», αναφέρει σε δήλωση του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Train, Καθηγητής Dario Lo Bosco.

