Τραγωδία στα Τέμπη: “Σκάστε, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες”

Συγκλονίζει το μήνυμα της θείας του 20χρονου φοιτητή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.



Ο 20χρονος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του μοιραίου τρένου και φέρεται να εκτοξεύτηκε στα χωράφια μετά τη σύγκρουση

Συγκλονίζει το μήνυμα της θείας του 20χρονου Βολιώτη φοιτητή, που τραυματίστηκε σοβαρά στην μοιραία σύγκρουση των δυο τρένων στα Τέμπη και και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η θεία του 20χρονου φοιτητή από το Βόλο, που ήταν ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι του επιβατηγού τρένου, που συγκρούστηκε στα Τέμπη με εμπορική αμαξοστοιχία, συγκλόνισε τους πάντες με το μήνυμά της μέσα από το Facebook.

Ο φοιτητής του τμήματος Μηχανολόγων – Μηχανικών του ΑΠΘ δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο 20χρονος φέρεται να εκτοξεύτηκε στα χωράφια μετά την τραγωδία με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Εκεί τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του οι διασώστες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λάρισας, όπου παλεύει για να σωθεί.

Ο 20χρονος φοιτητής είναι πολυτραυματίας. Ταξίδευε με το μοιραίο τρένο για τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει.

Η θεία του φοιτητή έγραψε στην σελίδα της: «Σκάστε σήμερα όλοι οι πολιτικοί! Σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες…».









