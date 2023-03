Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - Αναπηρικά επιδόματα: Έκτακτη καταβολή λόγω λάθους

Οι δικαιούχοι, το ποσό που δικαιούνται και η σχετική διαδικασία.

Την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023, θα γίνει η απόδοση των ορθών ποσών στους δικαιούχους των αναπηρικών επιδομάτων, που παρατήρησαν διαφοροποιημένο το ποσό της τακτικής μηνιαίας καταβολής που λαμβάνουν.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του πως το τεχνικό πρόβλημα, που διαπιστώθηκε στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αναντιστοιχίες ανάμεσα στο δικαιούμενο και στο καταβαλλόμενο ποσό των επιδομάτων, έχει επιλυθεί.

Η έκτακτη καταβολή των ορθών ποσών θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος.

