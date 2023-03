Κόσμος

Ουκρανία - Μεντβέντεφ: Εάν το ΝΑΤΟ δώσει μαχητικά αεροσκάφη, αυτό θα ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ να μην ενισχύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το ΝΑΤΟ διστάζει να παραδώσει στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη ή οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς είναι ότι «όποιος αποφασίσει την παράδοση (ή επισκευή) τέτοιου υλικού και όπλων, ξένοι μισθοφόροι και στρατιωτικοί εκπαιδευτές, θα πρέπει να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι» από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, έγραψε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι ενδεχομένως η Δύση να μην αντισταθεί για πολύ ακόμα, επειδή «ο πειρασμός να καταστρέψει τη Ρωσία είναι μεγάλος».

Παρότι ως πρόεδρος και εν συνεχεία ως πρωθυπουργός της Ρωσίας ο Μεντβέντεφ είχε χαρακτηριστεί «μετριοπαθής», είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξαπολύοντας συχνά βιτριολικές επιθέσεις και απειλές κατά του Κιέβου και των δυτικών συμμάχων του.

