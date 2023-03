Υγεία - Περιβάλλον

Κόστα Ρίκα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μόλυνσης του νερού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πόσιμο νερό μολύνθηκε από υδράργυρο προερχόμενο από παράνομα μεταλλεία.

Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα κήρυξε χθες Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μεγάλο μέρος της βόρειας επαρχίας Αλαχουέλα, εξαιτίας της μόλυνσης του πόσιμου νερού από υδράργυρο προερχόμενο από παράνομα μεταλλεία.

«Υπέγραψα σήμερα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τον πληθυσμό της Κρουσίτας, που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε πόρους από τα κεφάλαια της CNE (σ.σ. της εθνικής επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων) και να κινήσουμε τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για να επιλύσουμε την κατάσταση», ανέφερε ο κοσταρικανός πρόεδρος Ροδρίγο Τσάβες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τη μόλυνση των υδάτινων πόρων στην περιοχή καταγγέλλουν δήμαρχοι και κάτοικοι, που είναι αναγκασμένοι προσωρινά να εφοδιάζονται με πόσιμο νερό από βυτιοφόρα οχήματα, όσο διενεργούνται έρευνες.

«Θα αναλάβουμε σθεναρή δράση για το ζήτημα, είναι καθ’ οδόν drones», είπε ο κ. Τσάβες. «Λάβαμε αναφορές για απίστευτες παρανομίες, τις οποίες έχουμε καθήκον να πατάξουμε», όμως «λόγω της λεπτής φύσης της κατάστασης, δεν θα υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Από τον Νοέμβριο του 2022, εντοπίστηκε σε δήμους και κοινότητες της περιοχής «αύξηση του επιπέδου μόλυνσης των συστημάτων και των πηγών πόσιμου νερού», συγκεκριμένα «παρουσία υδραργύρου υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα επίπεδα», τονίζεται στο προεδρικό διάταγμα με το οποίο κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι κοινότητες που αφορά το μέτρο είναι οι Κρουσίτας, Ελ Ρόβλε, Τσαμόρο, Τσορέρας, Γιάνο Βέρδε και Ελ Χοκότε, καθώς και πολλές άλλες μικρές κοινότητες στη βόρεια Κόστα Ρίκα, κοντά στα σύνορα με τη Νικαράγουα.

Η βόρεια Κόστα Ρίκα είναι αντιμέτωπη με εισβολή χρυσωρύχων, που χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα για να επεξεργάζονται μετάλλευμα με συνέπεια, όπως στηλιτεύουν οργανώσεις περιβαλλοντικής προστασίας, να προκληθεί τεράστια ζημιά στη γη και στα νερά της περιοχής.

Το μεγαλύτερο μέρος της παράνομης εξόρυξης χρυσού στην Κόστα Ρίκα εντοπίζεται στην περιοχή βόρεια της Κρουσίτας, όπου η καναδική εταιρεία Infinito Gold είχε καταστήσει γνωστό πως σκόπευε να ανοίξει μεταλλείο, όμως εμποδίστηκε από τα δικαστήρια, λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Όμως παράνομοι μεταλλωρύχοι εξορύσσουν πλέον χρυσό από φλέβες χωρίς άδεια και επεξεργάζονται το μετάλλευμα με υδράργυρο και κυανίδιο.

Η έκθεση του πληθυσμού σε αυτές τις ουσίες μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την υγεία του, να οδηγήσει ως ακόμη και σε θανάτους, σύμφωνα με επιστήμονες και γιατρούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας