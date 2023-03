Κοινωνία

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Εξιχνιάστηκε η ληστεία στη Rolex στο κέντρο της Αθήνας με λεία 135000 ευρώ. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Εξιχνιάστηκε η ληστεία στη Rolex που έγινε στις 21 Δεκεμβρίου σε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα μέρη της Αθήνας και σε ώρα αιχμής (10:54 το πρωί). Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις.

Στόχος ήταν το υποκατάστημα της Rolex στην οδό Κολοκοτρώνη με λεία τουλάχιστον 23 ρολόγια που η αξία τους μετριέται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα «Pink Panthers», τα μέλη της οποίας διέπραξαν την 20η Δεκεμβρίου 2022 ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Αττική, αφαιρώντας 24 πολυτελή ρολόγια, συνολικής αξίας περίπου 135.000 ευρώ.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν πέντε (5) άτομα, από τα οποία ένας ημεδαπός και τέσσερις (4) αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η οργάνωση ήταν δομημένη στο πλαίσιο των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του Βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος, ανάμεσα στις οποίες εξέχουσα θέση έχουν οι ομάδες Pink Panthers.



Οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν διεθνή δράση και στοχοποιούν κυρίως κοσμηματοπωλεία, όπου διαπράττουν ληστείες με την μέθοδο “smash and grab” ή διαρρήξεις με την μέθοδο “ram and raid”.

Λειτουργούν με «επαγγελματικό» τρόπο, έχοντας ως αρχηγό άτομο με μεγάλη εμπειρία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, κυκλοφορούν με πλαστά ή πλαστογραφημένα έγγραφα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης ενώ στο σύνολο των επιθέσεών τους, χρησιμοποιούν τακτικές αυτοψίας και παρακολούθησης του καταστήματος που έχουν στοχοποιήσει, ακόμα και αρκετές ημέρες πριν το «χτύπημα».

Για τη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα, τα μέλη της εν λόγω ομάδας:

• αφαίρεσαν δύο (2) μοτοσικλέτες,

• προμηθεύτηκαν τον απαραίτητο εξοπλισμό (πιστόλι, σφυρί, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών των προσώπων τους),

• διέμειναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα για χρονικό διάστημα ελάχιστων ημερών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως «ορμητήριο»,

• για τις μετακινήσεις τους πριν και μετά την τέλεση της ληστείας χρησιμοποίησαν οχήματα, τα οποία δεν ανήκαν σε αυτούς, ενώ

• τρεις εξ’ αυτών εισήλθαν στην Ελλάδα και παρέμειναν σε αυτή το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την τέλεση της ληστείας και εξήλθαν από αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την διάπραξή της.

Περαιτέρω, από τη διεξοδική ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από το σύνολο του προανακριτικού υλικού, τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων καθώς και των πληροφοριακών δεδομένων που περιήλθαν μέσω αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, καταδείχθηκε ο ρόλος κάθε μέλους στην διάπραξη της ληστείας.

Πιο αναλυτικά:

• 47χρονος αλλοδαπός, πριν τη ληστεία συμμετείχε στις δύο (2) κλοπές μοτοσυκλετών, που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα τέλεσης, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής, με τη χρήση σφυριού, έθραυσε τις βιτρίνες και τις προθήκες του καταστήματος και αφαίρεσε τα ρολόγια. Ο συγκεκριμένος αποτελεί ενεργό μέλος του εγκληματικού δικτύου των «Pink Panthers» με διασυνδέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που βοήθησε στην άμεση διοχέτευση των κλεμμένων ρολογιών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο κλεπταποδόχων σε διάφορες χώρες ώστε να μην εντοπιστούν.

• 35χρονος αλλοδαπός, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπών, συμμετείχε στις κλοπές των μοτοσυκλετών και μίσθωσε το κατάλυμα που διέμειναν οι «εισαγόμενοι» δράστες. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, παρέμεινε εξωτερικά του καταστήματος, επιτηρώντας το χώρο και ακολούθως συνέδραμε στη διαφυγή του 47χρονου από την Αττική. Αποτελεί και αυτός ενεργό μέλος του εγκληματικού δικτύου των «Pink Panthers», με διασυνδέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

• 48χρονος αλλοδαπός, επιτέθηκε και ακινητοποίησε στο πάτωμα τον υπάλληλο security του καταστήματος ώστε να μην αντιδράσει κατά τη διάρκεια της ληστείας.

• 35χρονος ημεδαπός, απειλούσε με πιστόλι τον υπάλληλο του καταστήματος και τον ιδιωτικό φύλακα security, δίνοντάς τους εντολές στα ελληνικά, ώστε να θεωρηθεί ότι η εγκληματική ενέργεια πραγματοποιήθηκε από ημεδαπούς δράστες αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες των διωκτικών Αρχών. Προσέγγισε και διέφυγε από το χώρο της ληστείας με μία από τις κλεμμένες μοτοσικλέτες ενώ ακολούθως φυγάδευσε μέχρι το «κρησφύγετο» τον 48χρονο.

• 63χρονος αλλοδαπός, λειτούργησε ως ο «Δούρειος Ίππος» της οργάνωσης για την είσοδο των συνεργών του στο κατάστημα, καθώς εκμεταλλευόμενος την εικόνα ανήμπορου ηλικιωμένου ατόμου, κατάφερε με επιδέξιες κινήσεις, να πείσει τον υπάλληλο security να κρατήσει για περισσότερη ώρα ανοικτή την πόρτα του καταστήματος, με αποτέλεσμα να εισέλθουν εντός του καταστήματος οι συνεργοί του.

Σημειώνεται ότι, ο 47χρονος, ο 48χρονος και ο 63χρονος, εισήλθαν στη χώρα μας με αποκλειστικό σκοπό την τέλεση της ληστείας και αποχώρησαν σχεδόν αμέσως μετά από αυτή.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές και μεσημβρινές ώρες χθες (2 Μαρτίου 2023) στον Πειραιά και στον Γέρακα, συνελήφθησαν οι δύο 35χρονοι, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες καθώς και από την κατοχή τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 950 ευρώ,

• 5 κινητά τηλέφωνα, από τα οποία ένα μεγάλης αξίας,

• είδη ένδυσης και υπόδησης που φορούσαν κατά τη διάρκεια της ληστείας,

• περούκα και ζευγάρι γάντια,

• κράνος μοτοσικλέτας,

• 4 φυσίγγια,

• ζυγαριά ακριβείας,

• συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 6,9 gr.

• νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ινδική κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 5,7 gr.

• ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης αλλοδαπών Αρχών, αμφιβόλου γνησιότητας

• συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB,

• 6 στέλεχη καρτών SIM

• σουγιάς χρώματος μαύρου, συνολικού μήκους 14 cm,

• 6 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης τσιγάρων,

• διάφορα έγγραφα όπως διπλώματα οδήγησης, υπεύθυνες δηλώσεις, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων κ.λ.π.

Γίνεται μνεία ότι οι μοτοσικλέτες που κλάπηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία, βρέθηκαν την 20η και 29η Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, για παρόμοια καθώς και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τη διακρίβωση της συμμετοχής τους και σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζονται.

