Οικονομία

Market Pass: Σήμερα οι πρώτες πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο, αντί της άυλης κάρτας.

Διπλή δόση για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο θα λάβουν σήμερα οι δικαιούχοι του Market Pass που επέλεξαν την άυλη κάρτα.

Όσοι έχουν επιλέξει κατάθεση σε λογαριασμό θα δουν το ποσό που τους αντιστοιχεί μειωμένο κατά 20%.

Οι πρώτες πληρωμές του Market Pass αφορούν περίπου 2,3 εκατ. δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στον τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όποιο τρόπο θέλουν οι δικαιούχοι αλλά είναι κατά 20% λιγότερα σε σχέση με την ψηφιακή μορφή της ενίσχυσης μέσω της οποίας τα χρήματα αξιοποιούνται συνολικά ή εν μέρει σε καταστήματα τροφίμων από σουπερμάρκετ και κρεοπωλεία, έως φούρνους και μίνι μάρκετ.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή στο www.vouchers.gov.gr και θα συνεχίσει να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων έως και τις 15 Μαρτίου 2023.

Με βάση το χρονολόγιο πληρωμών οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας και υποβάλλουν αίτηση από 1 έως 15 Μαρτίου θα λάβουν την ενίσχυση στις 20 Μαρτίου 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, στις 3 Απριλίου 2023 για τον μήνα Απρίλιο, στις 3 Μαΐου 2023 για τον μήνα Μάιο, στις 3 Ιουνίου 2023 για τον μήνα Ιούνιο και στις 3 Ιουλίου 2023 για τον μήνα Ιούλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας