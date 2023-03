Κόσμος

Σύγκρουση τρένων - Κύπρος: Τριήμερο πένθος για τους φοιτητές που χάθηκαν στα Τέμπη

Δημοσία δαπάνη η κηδεία των δύο Κυπρίων φοιτητών που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών.

Με βαθιά οδύνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης πληροφορήθηκε το τραγικό γεγονός της ταυτοποίησης των σορών των δύο Κυπρίων φοιτητών, Κυπριανού Παπαϊωάννου και Αναστασίας Αδαμίδου που επέβαιναν της μοιραίας αμαξοστοιχίας στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια του στις οικογένειες των δύο Κυπρίων φοιτητών, όπως και όλων των θυμάτων, καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση της Πολιτείας.

Όπως ανακοίνωσε η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, το κόστος μεταφοράς των σορών των δύο νεαρών φοιτητών, αλλά και της επιστροφής των μελών των οικογενειών της στην Κύπρο θα καλυφθεί από το κράτος. Η κηδεία των δύο Κυπρίων φοιτητών θα καλυφθεί δημοσία δαπάνη.

Ο Πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης κηρύσσει εξάλλου τριήμερο πένθος μέχρι τη μέρα της κηδείας, ενώ έδωσε οδηγίες όπως όλα τα μέλη της κυβέρνησης απόσχουν από οποιεσδήποτε δημόσιες εκδηλώσεις.

