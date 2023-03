Θεσσαλονίκη

Τέμπη: Θρήνος για την 34χρονη μητέρα - Σήμερα η κηδεία της

Η Κατερίνη θρηνεί την 34χρονη Αθηνά, μητέρα ενός παιδιού. Στο μοιραίο δρομολόγιο ήταν μαζί με τον σύζυγό της.



Η πρώτη κηδεία θύματος του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή.

Η 34χρονη Αθηνά Κατσάρα, που επέβαινε στο μοιραίο τρένο, κηδεύεται στην Κατερίνη. Η σορός της ταυτοποιήθηκε και βύθισε στο πένθος την οικογένειά της.

Η κηδεία της 34χρονης μητέρας ενός μικρού παιδιού, θα γίνει στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης Κατερίνης.

Νοσηλεύεται ο σύζυγος της αδικοχαμένης Αθηνάς

Η Αθηνά επέβαινε στο μοιραίο τρένο με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο σύζυγός της -και εκείνος επιβάτης του τρένου- συνεχίζει να νοσηλεύεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Η Αθηνά ήταν αδελφή του ποδοσφαιριστή του ΣΦΚ Πιερικός, Βασίλη Κατσάρα. Μέχρι νωρίς χθες το απόγευμα ο αδελφός της αναζητούσε πληροφορίες για την τύχη της.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την απώλεια της αγαπημένης του αδελφής με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.«Η αδερφούλα μου δεν είναι πια κοντά μας…» έγραψε συγκλονισμένος ο νεαρός αθλητής.

