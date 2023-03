Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο 20χρονος ήρωας που έσπασε το τζάμι και έσωσε 10 άτομα συγκλονίζει στο “Πρωινό” (βίντεο)

Συγκίνησε και η μητέρα του 20χρονου με την περιγραφή της για την ώρα που την κάλεσαν και της είπαν για το μοιραίο τροχαίο.

Μέσα στο τοπίο της απογοήτευσης και του δράματος από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, διακρίνονται κάποιες ιστορίες που προκαλούν συγκίνηση και υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν ψήγματα ελπίδας.

Ο λόγος για τον φοιτητή Ανδρέα Αλικανιώτη, ο οποίος βγήκε σχεδόν αλώβητος από το 2ο βαγόνι, και αψηφώντας τον κίνδυνο, την τεράστια φωτιά που έκαιγε δίπλα του, θέλησε να σώσει κόσμο. Και τα κατάφερε. Ο Ανδρέας βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" και μίλησε για την τραγική αυτή εμπειρία.

"Είχαμε καθυστέρηση στα Παλιοφάρσαλα μισή ώρα και μετά άκουσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τις ράγες" είπε χαρακτηριστικά ενώ συγκλόνισε περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν "την ώρα της συγκρουσης μιλούσα στο τηλέφωνο με τους φίλους μου προκειμένου να έρθει κάποιος από τα τρένα να με πάρει και ξαφνικά άκουσα το μπαμ. Έσβησαν όλα τα φώτα και επικράτησε πανικός.





Τραυματιστήκαμε όλοι στο βαγόνι μου και ένιωσα τις φλόγες να πλησιάζουν, έχω μάλιστα εγκαύματα στα χέρια μου. Βρέθηκαν ποδοπατημένος, σηκώθηκα γρήγορα πήρα μία βαλίτσα και έσπασα το τζάμι, βοηθώντας 10 άτομα να βγούμε όλοι έξω. Όταν βγήκα έξω είδα ανθρώπους νέους βαριά τραυματισμένους, ακρωτηριασμένους και τους κράτησα παρέα. Θυμάμαι μία κοπέλα βαριά τραυματισμενη που έλεγε ότι "θα μείνω ανάπηρη, θα πεθάνω" κι εγώ προσπάθησα να της δώσω κουράγιο".

Συγκίνησε και η μητέρα του 20χρονου με την περιγραφή της για την ώρα που την κάλεσαν και της είπαν για το μοιραίο τροχαίο "με πήρε ο Ανδρέας από το κινητό ενός φίλου του και μου είπε πως συνέβη αυτό και πως είναι καλά, όμως πίστευα ότι δεν μου λέει την αλήθεια για να μην τσακίσω. Προσέχω ένα νεαρό παιδί με αναπηρία και ετσι έφυγα για το σημείο το απόγευμα".

Όλο το στούντιο χειροκρότησε τον Ανδρέα, έναν από τους ήρωες του δυστυχήματος καθότι ο ίδιος είπε πως "δεν είμαι ήρωας, έτυχε απλά να είμαι σε καλύτερη κατάσταση και μαζί με άλλους να βοηθήσω τα υπόλοιπα παιδιά".





Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη

Μέχρι σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Στους 57 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σε 57 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική, αργά το βράδυ της Τρίτης 28/2, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο β', Κωνσταντία Δημογλίδου.





