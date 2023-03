Κοινωνία

Νέο Φάληρο - καταγγελία: 22χρονος βίασε και βιντεοσκόπησε 15χρονη

Τι κατήγγειλε η 22χρονη κοπέλα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023, σε περιοχή της Αττικής, αλλοδαπός κατηγορούμενος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που συμπλήρωσε τα 12 έτη καθώς και πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε καταγγελία ανήλικης σύμφωνα με την οποία, ο συλληφθείς εντός της οικίας του, προέβη σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της και με τη χρήση βίας βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις εν λόγω πράξεις.

Ακολούθως, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον ανωτέρω εντός της οικίας του με την ανήλικη και ως εκ τούτου συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε εξέταση της παθούσας από ιατροδικαστή.

