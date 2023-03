Καιρός

Μεθώνη: Νεκρό εντοπίστηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι των Αμερικανών (εικόνες)

Πού εντοπίστηκαν τα πτώματα αλλά και το αυτοκίνητο του ζευγαριού των Αμερικάνων που εξαφανίστηκαν εδώ και 40 μέρες. Στο σημείο οι Αρχές.

Νεκρό βρέθηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι των Αμερικανών.

Στην περιοχή «Πέντε δρόμοι» στον Ταϋγετο φαίνεται να εντοπίστηκε αρχικά το αυτοκίνητο του ζευγαριού των Αμερικανών για το οποίο είχε σημάνει Silver Alert εδώ και περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου σήμανε συναγερμό. Σύμφωνα με το best-tv.gr, στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, όπου εντόπισαν και τα δύο πτώματα του ζευγαριού.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι οι Ντέιβιντ και Λουκρητία Ρόμπινσον δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τις 23 Ιανουαρίου και για την αναζήτησή του έχει κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός

Κανένα ίχνος ζωής από τον Ιανουάριο

Το ζευγάρι δεν είχε δώσει κανένα ίχνος ζωής απο τον Ιανουάριο, οπότε και η κόρη τους δήλωσε την εξαφάνισή τους. Σύμφωνα με φιλικά πρόσωπα της οικογένειας, η Julianna Robinson, η κόρη τους έχει ξεκινήσει να κινεί τις διαδικασίες για τη διαθήκη των γονιών της.

Φίλος της οικογένειας είχε μιλήσει στο protothema.gr για την εξαφάνιση του ζευγαριού και είχε εκφράσει τους φόβους του για την τύχη τους αλλά και το σημείωμα που άφησαν οι δύο γονείς για να το διαβάσει η κόρη τους, πάνω στο τραπέζι του σπιτιού, πριν εξαφανιστούν.

«Ανησυχώ για την τύχη των δύο αγαπημένων φίλων μου. Ο Ντέιβιντ και η Λουκρητία είναι από τα πιο αγαπημένα κι ερωτευμένα ζευγάρια που έχω δει ποτέ, γεμάτοι όρεξη για ζωή. Τους θαύμαζα γιατί παρά τη προχωρημένη τους ηλικία, άφηναν ζωντανή τη φαντασία τους,έκαναν διάφορα πράγματα μαζί. Όταν όμως η Λουκρητία παρουσίασε μια σπάνια παρενέργεια μετά τον εμβολιασμό της, την έκανε να λυγίσει ψυχολογικά και την ίδια και τον άντρα της. Παρουσίασε κινητικά προβλήματα η γυναίκα και είχε και άνοια. Θέλω να σας πω, ότι η αστυνομία βρήκε ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι όπου οι δύο γονείς απευθύνονταν προς την κόρη τους. Στο σημείωμα έγραφαν: ''Θα σε αγαπάμε παιδί μου και να μην στεναχωριέσαι...''».

Έμεναν στην Ντάπια Μεθώνης

Το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει την Αμερική και έμενε χρόνια σε δικό του σπίτι στην περιοχή Ντάπια Μεθώνης. Είχαν αποκτήσει φιλικές σχέσεις και με αρκετούς από τους μόνιμους κατοίκους.Φίλη τους από την περιοχή είναι και η γυναίκα που δήλωσε την εξαφάνισή τους. Στις 6 Φεβρουαρίου στο Α.Τ της Καλαμάτας κι η οποία τους αναζητά τηλεφωνικά από τις 23 Ιανουαρίου.Η γυναίκα όσες φορές και αν τους κάλεσε δεν κατάφερε να τους εντοπίσει με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με την κόρη τους.Οι δυο τους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δήλωση εξαφάνισης.

