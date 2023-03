Αθλητικά

“FORMULA 1 SHOW” στον ΑΝΤ1: Το πρόγραμμα των αγώνων

Υψηλές ταχύτητες, εντυπωσιακά μονοθέσια, κορυφαίοι οδηγοί, αδρεναλίνη, καρό σημαίες και μία εκπομπή που θα τρέχει με τα… 1.000 σε όλους τους σπουδαίους αγώνες της Formula 1.

To παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι διάσημοι οδηγοί είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την κορυφή και δίνουν ραντεβού με την άσφαλτο του «BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT» σήμερα, Παρασκευή 3 Μαρτίου, με τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές που θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το ειδικό θεματικό κανάλι του ΑΝΤ1+ χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Αύριο, Σάββατο 4 Μαρτίου, οι λάτρεις της ταχύτητας μπορούν να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές και τα sprint races των Formula 2 και Formula 3, που θα μεταδοθούν από το ΑΝΤ1+ ζωντανά και αποκλειστικά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Την Κυριακή 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ στις 17:00, ενώ, νωρίτερα, στις 16:15 θα κάνει πρεμιέρα και η νέα εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, ο οποίος ζωντανά από το Μπαχρέιν θα μας μεταφέρει το κλίμα της κορυφαίας διοργάνωσης μέσα από αποκλειστικά θέματα, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις αλλά και μια ζωντανή συνέντευξη με τον διευθυντή των μονοθέσιων της FIA, Νικόλα Τομπάζη.

Κάθε Κυριακή το «FORMULA 1 SHOW» θα ζεσταίνει τις μηχανές των μονοθέσιων μετρώντας αντίστροφα για την εκκίνηση των Grand Prix και στη συνέχεια θα μας κρατά συντροφιά και μετά την πτώση της καρό σημαίας και τις σαμπάνιες των νικητών για σχόλια, αναλύσεις των κυριότερων στιγμών και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Από το στούντιο, αλλά και από τις πίστες ανά τον κόσμο ο Τάκης Πουρνάρακης και ο Πάνος Σεϊτανίδης, με πολύχρονη εμπειρία στην περιγραφή, παρουσίαση και τον σχολιασμό των Grand Prix, θα δίνουν γκάζι στις Κυριακές μας. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις κορυφαίων οδηγών και στελεχών της Formula 1, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τις κατατακτήριες δοκιμές, καλεσμένους και ανάλυση της στρατηγικής των ομάδων, θα μας ταξιδεύουν στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου για ένα μοναδικό θέαμα υψηλών ταχυτήτων.

Μαζί τους θα βρίσκεται ο Κώστας Λεώνης, ο οποίος θα παρουσιάζει όλα τα δρώμενα από τα πρωταθλήματα της Formula 2 και Formula 3. Στο στούντιο αλλά και στις πίστες της F1 θα βρίσκεται και η Μαρία Θωμά, η οποία θα μας μεταφέρει τον παλμό από τα «παρασκήνια», τα Paddock και το Grid με αποκλειστικές εικόνες και δηλώσεις διάσημων οδηγών και θεατών του δημοφιλούς αθλήματος.

Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαρτίου οι κινητήρες ανάβουν, τα κόκκινα φώτα σβήνουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για το πρώτο συναρπαστικό τριήμερο της χρονιάς. Λάβετε θέσεις!

«FORMULA 1 SHOW» - Κυριακές σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ πριν την έναρξη και μετά τη λήξη των Grand Prix.





