Κοινωνία

ΣΤΑΣΥ για Τραμ: Η επικοινωνία ηλεκτροδηγών με το κέντρο ελέγχου είναι συνεχής μέσω σύγχρονου συστήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαψεύδει η ΣΤΑΣΥ τυχόν προβλήματα ασφαλείας στο Τραμ και σε ανακοίνωσή της, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σύγκριση με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς.



Διαψεύδει η ΣΤΑΣΥ τυχόν προβλήματα ασφαλείας στο Τραμ και σε ανακοίνωσή της, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σύγκριση με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς.

«Με την προμήθεια και κυκλοφορία των 25 σύγχρονων νέων οχημάτων Τραμ από τον Δεκέμβριο του 2021, οι δυσλειτουργίες στο σύστημα της τηλεματικής έχουν ελαχιστοποιηθεί» σημειώνεται.

«Η επικοινωνία των ηλεκτροδηγών με το Κέντρο Ελέγχου είναι συνεχής και αδιάλειπτη καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, μέσω σύγχρονου συστήματος επικοινωνίας (tetra)» απαντά, μεταξύ άλλων, με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ για να προσθέσει: «Όταν ανακύπτουν τεχνικά ζητήματα, επιδιορθώνονται άμεσα, ακολουθώντας και στην περίπτωση αυτή τις ισχύουσες διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφάλειας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Το Τραμ είναι ένα μέσο μεταφοράς σταθερής τροχιάς, που συνυπάρχει στο οδικό δίκτυο των πόλεων με κινούμενα οχήματα και πεζούς. Ως όχημα δρόμου, οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι χαμηλές και κινείται, τηρώντας τον ΚΟΚ και το σύστημα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας. Η κίνηση και ο έλεγχός του γίνεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροδηγό, μέσω της οπτικής επαφής που έχει με το δρόμο. Γι΄αυτό τον λόγο, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σύγκριση με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς.

Στο δίκτυο του Τραμ είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα τηλεματικής, συνδεδεμένο με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας, που δίνει προτεραιότητα στο Τραμ και ενημερώνει το Κέντρο Ελέγχου για την ακριβή θέση των οχημάτων. Το σύστημα παράλληλα ενημερώνει τον επιβάτη κατά την παραμονή του στη στάση για τους χρόνους άφιξης των συρμών και αναμονής. Σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών του συστήματος, το Πρωτόκολλο Λειτουργίας προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, που ακολουθούνται από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους ηλεκτροδηγούς της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η επικοινωνία των ηλεκτροδηγών με το Κέντρο Ελέγχου είναι συνεχής και αδιάλειπτη καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, μέσω σύγχρονου συστήματος επικοινωνίας (tetra). Στο Κέντρο Ελέγχου Τραμ είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης όλων των οχημάτων, που κινούνται στο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο, με ανανέωση του στίγματος και της θέσης του κάθε οχήματος κάθε 20 δευτερόλεπτα. Όταν ανακύπτουν τεχνικά ζητήματα, επιδιορθώνονται άμεσα, ακολουθώντας και στην περίπτωση αυτή τις ισχύουσες διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφάλειας.

Με την προμήθεια και κυκλοφορία των 25 σύγχρονων νέων οχημάτων Τραμ από τον Δεκέμβριο του 2021, οι δυσλειτουργίες στο σύστημα της τηλεματικής έχουν ελαχιστοποιηθεί. Υπογραμμίζουμε, πως το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί επικουρικά και δεν αφορά στην ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού.