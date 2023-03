Κόσμος

Βασιλιάς Καρολος: οι πρώτες επίσημες επισκέψεις του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν σε διμερή σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα ταξιδέψει στη Γαλλία και τη Γερμανία στις πρώτες επίσημες επισκέψεις του από τότε που διαδέχθηκε τη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ ως μονάρχης της Βρετανίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλίες στα κοινοβούλια των δύο ευρωπαϊκών γειτονικών χωρών για πρώτη φορά για έναν Βρετανό μονάρχη κατά τη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψης, η οποία θα ξεκινήσει στις 26 Μαρτίου. Στο ταξίδι του θα τον συνοδεύει η βασιλική σύζυγός του Καμίλα.

«Η επίσκεψη θα γιορτάσει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γαλλία και τη Γερμανία, σηματοδοτώντας τις κοινές μας ιστορίες, τον πολιτισμό και τις αξίες μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. «Είναι επίσης μια ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά και να δείξουμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι χώρες μας συνεργάζονται».

Ενώ η μητέρα του ξεκίνησε μια εκτεταμένη περιοδεία αφού στέφθηκε βασίλισσα το 1952, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα βασίλεια όπου ήταν αρχηγός του κράτους, ο Κάρολος θα κάνει το σύντομο ταξίδι απέναντι από την Μάγχη κατόπιν εντολής της κυβέρνησης που αναζητά καλύτερές σχέσεις με την ΕΕ στην Brexit εποχή.

Τόσο ο Γάλλος όσο και ο Γερμανός πρόεδρος είχαν απευθύνει πρόσκληση στον Κάρολο από τότε που ανήλθε στο θρόνο, ανέφερε πηγή του παλατιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλία ο Κάρολος θα παραστεί σε επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παλάτι των Βερσαλλιών και σε μια τελετή μνήμης στην Αψίδα του Θριάμβου.

Ο Μακρόν απέτισε εγκάρδιο φόρο τιμής στην Ελισάβετ μετά τον θάνατό της σε ένα μήνυμα προς τη Βρετανία, λέγοντας ότι θα είναι «για πάντα μαζί μας». «Για σας ήταν η βασίλισσα σας. Για εμάς ήταν η βασίλισσα» είχε πει.

Ο Κάρολος θα απευθυνθεί σε γερουσιαστές και μέλη της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλική Γερουσία που θα ταξιδέψουν στο Μπορντό για να δουν τον αντίκτυπο των πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού και να περιηγηθούν σε έναν βιολογικό αμπελώνα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας εκστρατείας του βασιλιά Καρόλου υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τεταμένες βρετανο-γαλλικές σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού είναι τεταμένες μετά το Brexit το 2016 και τις μακροχρόνιες διαμάχες για τα αλιευτικά δικαιώματα και για τους μετανάστες που ταξιδεύουν με μικρά σκάφη από τη Γαλλία στη Βρετανία μέσω της Μάγχης.

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας είχε μάλιστα δηλώσει ότι δεν είχε αποφασιστεί αν ο Μακρόν ήταν φίλος της Βρετανίας πριν δηλώσει αργότερα ότι ήταν.

Ωστόσο, ο νυν πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έχει επιδιώξει μια επανέναρξη των σχέσεων από τότε που αντικατέστησε στην πρωθυπουργία την Τρας τον περασμένο Οκτώβριο, καταλήγοντας σε μια συμφωνία για την ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την ΕΕ για να διευθετήσει μια πικρή διαμάχη σχετικά με το εμπόριο μετά το Brexit από και προς την Βόρεια Ιρλανδία.

Ο ίδιος θα συναντηθεί με τον Μακρόν σε διμερή σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Στη Γερμανία, ο Βρετανός βασιλιάς με τη σύζυγό του θα γίνουν δεκτοί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, πρώτη φορά που ένας επισκέπτης αρχηγός κράτους θα έχει εθιμοτυπική υποδοχή εκεί.

Ο Κάρολος θα μιλήσει επίσης στο γερμανικό κοινοβούλιο και θα συναντήσει πρόσφυγες που έφτασαν πρόσφατα από την Ουκρανία. Το ταξίδι θα περιλαμβάνει μια επίσκεψη στο Αμβούργο όπου ο Κάρολος και η Καμίλα θα μεταβούν στο Μνημείο του Αγίου Νικολάου, τα ερείπια μιας εκκλησίας που καταστράφηκε όταν οι Σύμμαχοι βομβάρδισαν την πόλη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ενώ η επίσκεψη σηματοδοτεί το 35ο ταξίδι του Καρόλου στη Γαλλία και το 29ο στη Γερμανία, ο νέος βασιλιάς θα έχει αρκετό δρόμο να διανύσει για να φτάσει τα εκτιμώμενα 1.661.668 χλμ. που ταξίδεψε η μητέρα του κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της, αριθμός ρεκόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη – Μιχάλης Κλάψης: Βρήκα μωρό κάτω από το κάθισμά μου

Ενδιοικογενειακή βία - Κρήτη: του είπε πως θα καλέσει την αστυνομία και εκείνος ήπιε χλωρίνη

Έλενα Ναθαναήλ: Η ζωή, το έργο και το πρόωρο τέλος της Ελληνίδας “θεάς”