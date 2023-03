Κοινωνία

Μοναστηράκι: έσπασαν και έκαψαν περιπολικό - τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Ομάδα αγνώστων έσπασαν και έβαλαν φωτιά σε περιπολικό που βρισκόταν στην Πλατεία Μοναστηρακίου. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια στο Σύνταγμα, όπου ομάδων ατόμων κατά την διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας στην Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πέταξαν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς , που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα το βράδυ κατά την διάρκεια επεισοδίων μπροστά από την Βουλή και από τον εμπρησμό σε περιπολικό στο Μοναστηράκι.

Αρχικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την ώρα που έφτανε στο Σύνταγμα η πορεία διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ομάδα ατόμων ξέκοψε από το πλήθος και πέταξαν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Λίγο αργότερα, ομάδα αγνώστων έσπασε και έβαλε φωτιά σε περιπολικό που βρισκόταν στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προσήχθησαν 4 άτομα. Τέλος, οι πέντε αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των δύο επεισοδίων, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.





