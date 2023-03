Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – Μιχάλης Κλάψης: Βρήκα μωρό κάτω από το κάθισμά μου

Συγκλονίζει η περιγραφή νεαρού επιβάτη της μοιραίας αμαξοστοιχίας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο επιβάτης της μοιραίας αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με εμπορική στα Τέμπη, Μιχάλης Κλάψης.

Ο νεαρός φοιτητής είχε μπει από λάθος στο τρένο, αφού είχε βγάλει εισιτήριο για το προηγούμενο δρομολόγιο, αλλά του έδωσαν για το μοιραίο. Όταν μπήκε στο τρένο, ήταν μια κοπέλα στη θέση του κι έτσι, κάθισε στο τρίτο βαγόνι.

Ο Μιχάλης έβλεπε ταινία και μπροστά του μία μητέρα τάιζε το μωρό της με το μπουκάλι.

Όταν έγινε η σύγκρουση, είδε το μωρό να πετάγεται από τα χέρια της.

«Όπως τα βλέπεις στις ταινίες, αλλά χειρότερα, γιατί είναι αλήθεια», έτσι περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.

Όταν σταμάτησε όλο, μαζί με την μητέρα έψαχναν το μωρό, το οποίο το βρήκε κάτω από το κάθισμά του.

Βγήκε από το σπασμένο παράθυρο και ξαναμπήκε, να βοηθήσει κόσμο να βγει.

Έτσι έβγαλε και μία νεαρή, η οποία μάλιστα τον έψαχνε στο Twitter, αναζητώντας τον «Μιχάλη με το κίτρινο φούτερ», για να τον ευχαριστήσει.

Και η μητέρα τον βρήκε μέσω Facebook, τον ευχαρίστησε και του ζήτησε να συναντηθούν, του είπε μάλιστα πως, το μωράκι είναι καλά.

«Από τη στιγμή που βλέπω ειδήσεις έχω καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν, εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει», κατέληξε ο Μιχάλης Κλάψης.

