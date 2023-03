Αθλητικά

Ιωνικός - ΑΕΚ: Το πανό για την τραγωδία στα Τέμπη που άναψε... φωτιές

Το πανό για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, η αντίραση του διαιτητή και η ατάκα του Μαυροκεφαλίδη

Καθυστέρηση 20 λεπτών υπήρξε στην έναρξη της αναμέτρησης του Ιωνικού κόντρα στην ΑΕΚ λόγω ενός πανό για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που συγκλονίζει τη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα οι φίλαθλοι των γηπεδούχων ανέβασαν στο κλειστό του Πλάτωνα ένα πανό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, που συγκλονίζει την Ελλάδα το οποίο έγραφε: «Δεν ήταν ανθρώπινο λάθος αλλά ούτε και ατύχημα, την κρατική δολοφονία βαφτίσατε δυστύχημα. Τέμπη 1/3/23».

Ο διαιτητής της αναμέτρησης ζήτησε το εν λόγω πανό να κατέβει για να υπάρξει τζάμπολ στο παιχνίδι, με τον Λούκα Μαυροκεφαλίδη να πηγαίνει στους οπαδούς και να τους ζητά να μην το κατεβάσουν, θεωρώντας προφανώς πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν μια ασέβεια προς το πρόσωπο των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Αμέσως μετά οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της Κυβέρνησης.

Εν τέλει το ματς ξεκίνησε με καθυστέρηση 20 λεπτών, με το πανό να παραμένει στην εξέδρα.

