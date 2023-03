Αθλητικά

Ξιφασκία: Χάλκινο μετάλλιο για την Γκουντουρά στο “Ακρόπολις”

Η Ελληνίδα ξιφομάχος ανέβηκε στο βάθρο στο "Κύπελλο Ακρόπολις" που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Δώρα Γκουντούρα στο 37ο «Κύπελλο Ακρόπολις», μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις σπάθης γυναικών στον κόσμο, που φέτος διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Στο ταμπλό των τεσσάρων ηττήθηκε από την Ουκρανή Όλγα Κάρλαν με 15-14. Η Ελληνίδα ξιφομάχος είχε αποκλείσει κατά σειρά τις Ρενάτα Κατόνα (Ουγγαρία) με 15-12, Μάγκντα Σκαρμπονκίβιτς (ΗΠΑ) με 15-10, τη Γιαχί Χάο (Κίνα) με 15-9 και την Μικέλα Μπατίστον (Ιταλία) με 15-10.

