Η Στεφανίδη πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου

Η κορυφαία Ελληνίδα επικοντίστρια αν και έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου, δεν τα κατάφερε.

Εκτός βάθρου έμεινε η Κατερίνα Στεφανίδη στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό του επί κοντώ με 4,60 μ. Αν και έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου, δεν τα κατάφερε.

Οι δύο πρώτες προσπάθειές της στα 4,.70 μ., στο ύψος όπου κρίθηκαν τα μετάλλια ήταν καλές και μάλιστα στη δεύτερη ο πήχης έπεσε, ενώ είχε προσγειωθεί στο στρώμα. Η Στεφανίδη ξεκίνησε τον αγώνα της στα 4,45 μ. με επιτυχημένο άλμα και πέρασε με τον ίδιο τρόπο τα 4,60 μέτρα.

Η Βίλμα Μούρτο (Φινλανδία) μετά το Μόναχο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στην Κωνσταντινούπολη. Η Φινλανδή πέρασε το 4,80 μ. σημείωσε εθνικό ρεκόρ κι έπειτα δοκίμασε στο 4,91 μέτρα για να βελτιώσει το ρεκόρ διοργάνωση. Το ασημένιο μετάλλιο με 4,75 μ. πήγε στην Τίνα Σούτει (Σλοβενία).

«Δεν μπορώ να είμαι σήμερα απογοητευμένη, όταν πίσω στην Ελλάδα συμβαίνουν όλα αυτά»

Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν ήταν στην ημέρα της, όπως η ίδια δήλωσε μετά την απώλεια του μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κωνσταντινούπολη. «Δεν μπορώ να είμαι σήμερα απογοητευμένη με την παρουσία μου εδώ, όταν πίσω στην Ελλάδα συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων”, είπε η αθλήτρια κι αναφέρθηκε στις προσπάθεια στα 4,70 μ., που θα μπορούσαν να είναι επιτυχημένες και να την έβαζαν στα μετάλλια,» δήλωσε η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Στεφανίδη τόνισε:

«Δεν αισθάνθηκα στην ημέρα μου σήμερα, παρόλα αυτά έκανα δύο καλά άλματα στο 4,45 μ. και 4,60 μέτρα. Ωστόσο με όλα αυτά που έγιναν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να έχει συμβεί. Δεν μπορώ να είμαι σήμερα απογοητευμένη με την παρουσία μου εδώ, όταν πίσω στην Ελλάδα συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων»

Η Στεφανίδη πρόσθεσε: «Νομίζω πως απλά δεν εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου και αυτό είχε ως συνέπεια να χάσω αυτό το ύψος. Είχα μια ανασφάλεια που αλλάξαμε οντάρια στο 4,70 μέτρα, επίσης θα προτιμούσα να ήταν ανά πέντε εκατοστά ο πήχης μετά το 4,60 μ., όπως έγινε και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό».

Στο τέλος, σχολίασε για τους στόχους της: «Συνεχίζουμε την προπόνηση μας και όπως κάθε χρόνο ο πρώτος αγώνας της σεζόν αναμένεται να είναι το Diamond League στη Ντόχα».

