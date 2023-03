Life

Πέθανε ο πατέρας του Παντελή Παντελίδη

Πέθανε ο πατέρας του Παντελή Παντελίδη, Σταύρος, μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το βράδυ του Σαββάτου ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Παντελίδη.

«Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ο πατέρας του του Παντελή Παντελίδη, Σταύρος. Νοσηλευόταν για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος.

Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ο πατέρας του του Παντελή Παντελίδη, Σταύρος. Νοσηλευόταν για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο. pic.twitter.com/hB5RgCsLMa — Haris Lebidakis (@HarisLebidakis) March 4, 2023



Ο Σταύρος Παντελίδης νοσηλεύονταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ έπειτα από ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

