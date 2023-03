Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Μητέρα αναζητά την κόρη της

Ολοκληρώθηκαν οι ταυτοποιήσεις των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ένας παραμένει άγνωστος, μια γυναίκα αναζητά ακόμα την κόρη της.

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα εργαστήρια της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όλων των δειγμάτων βιολογικού υλικού που είχαν συγκεντρωθεί από τα ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής, από τον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος έξω από τα Τέμπη, χωρίς να αλλάξει κάτι στον μαύρο απολογισμό των 57 νεκρών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στα εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν συνολικά, από την πρώτη στιγμή μέχρι και χτες, 107 δείγματα από νεκρούς και ανθρώπινα μέλη. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν οι 55 νεκροί. Ένας νεκρός παραμένει ακόμα άγνωστος, καθώς δεν τον έχει αναζητήσει κανείς και δεν υπάρχει συγκριτικό δείγμα για την ταυτοποίηση μέσω DNA, ενώ μια γυναίκα αναζητεί ακόμα την κόρη της που επέβαινε στο τρένο, αλλά δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της.

Στο τόπο του δυστυχήματος, το μακάβριο έργο της πυροσβεστικής σχεδόν τέλειωσε, καθώς έχουν απομακρυνθεί όλα τα βαγόνια και συντρίμμια από την φοβερή σύγκρουση των δύο τρένων και απομένει ένας τελευταίος έλεγχος για τυχόν βιολογικό υλικό στο έδαφος, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες και αναμένεται να ανακοινωθεί η λήξη των ερευνών.

