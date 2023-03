Οικονομία

Τρένα - Προαστιακός: Νέα 24ωρη απεργία την Δευτέρα

Ακινητοποιημένα θα μείνουν και την Δευτέρα τα τρένα. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα δρομολόγια του Προαστιακού.



Ακινητοποιημένα θα μείνουν και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου τα τρένα σε όλη τη χώρα λόγω της απεργίας που ανακοίνωσαν τα σωματεία εργαζομένων με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη.

Για τον λόγο αυτό αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια της Hellenic Train. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα δρομολόγια του Προαστιακού.

"Λόγω απεργίας που ανακοίνωσαν τα Σωματεία Εργαζομένων για αύριο Δευτέρα 6/3/2023, αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια της Hellenic Train", αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων ξεκίνησαν από την Πέμπτη συνεχίστηκαν την Παρασκευή, καθώς και το Σαββατοκύριακο.

