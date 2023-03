Κοινωνία

Πετρούπολη: Ανήλικοι έπεσαν θύματα ληστείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα ληστείας έπεσαν τρεις 14χρονοι, το βράδυ της Κυριακής 5 Μαρτίου, στην περιοχή της Πετρούπολης.

Θύματα ληστείας έπεσαν τρεις 14χρονοι, το βράδυ της Κυριακής 5 Μαρτίου, στην περιοχή της Πετρούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 20:30, δύο άγνωστοι δράστες ακινητοποίησαν τους ανήλικους στην οδό Πλούτωνος και με τη χρήση σωματικής βίας τούς αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνά τους.

Αμέσως μετά οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα