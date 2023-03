Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Αναλυτικά ο “χάρτης” των πληρωμών έως τις 10 Μαρτίου.

Συνολικά 79,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 113.310 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 6-10 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

18 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

9,9 εκατ. ευρώ σε 25.560 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

28 εκατ. ευρώ σε 72.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

23 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

