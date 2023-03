Life

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Δευτέρα (εικόνες)

Δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται το βράδυ της Δευτέρας στο πλατό της εκπομπής "The 2Night Show" .



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρία Χατζηστεφανή. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας, ένας από τους «Dragon» του επιχειρηματικού project του ΑΝΤ1 «Dragons’ Den Greece», μοιράζεται την άκρως ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική, επαγγελματική της πορεία.

Τα παιδικά χρόνια στη Μυτιλήνη, η επιθυμία των γονιών της να μπει στο Δημόσιο, οι σπουδές στην Αμερική, η καριέρα στο Λονδίνο και η «απόλυση», που στάθηκε η αφορμή, για τη μετέπειτα επιτυχία της. Πώς κατάφερε, από το δωμάτιο του διαμερίσματός της, να δημιουργήσει την εταιρεία προϊόντων ομορφιάς «Rodial»; Με ποιον τρόπο ένα πάρτι των βραβείων Oscar, της άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη επιτυχία;

Ποια είναι η σχέση της με τις Kardashians; Η Μαρία Χατζηστεφανή μιλάει, επίσης, για την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, με τον τίτλο «Πώς να επιτύχεις σε 24 ώρες», το οποίο κυκλοφορεί και σε audiobook αποκλειστικά στην πλατφόρμα Jukebooks.gr. Τέλος, αναφέρεται στην οικογένειά της, ενώ εξηγεί ποιο «λάθος» κάνουν πολλοί υποψήφιοι, που συμμετέχουν στο επιχειρηματικό project του AΝΤ1«Dragons’ Den Greece».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Πέτρος Κουσουλός. Ο καταξιωμένος εκδότης και αστυνομικός συντάκτης μοιράζεται στιγμές από τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία. Οι πρώτες δημοσιογραφικές του «ανησυχίες», η εφηβεία του ως «αναρχοαυτόνομος», οι σπουδές στο εξωτερικό και η πρακτική του σε εφημερίδες.

Πώς κατάφερε από «εφημεριδάς» να αγαπήσει την τηλεόραση; Έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του και ποιες θυμάται χαρακτηριστικά; Είναι νόμιμη η «διαρροή» δικαστικών εγγράφων, σε δημοσιογράφους; Ο Πέτρος Κουσουλός θυμάται, επίσης, την πρώτη του τηλεοπτική συνεργασία με την εκπομπή «Έχεις Γράμμα», την παρουσία του στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη και εξηγεί γιατί δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Τέλος, μιλάει για την εμπειρία του ως εκδότης και αποκαλύπτει πώς προέκυψε ο τίτλος της εφημερίδας «Μπαμ».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

