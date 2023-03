Τραγωδία στα Τέμπη - Αταλάντη: Θρήνος στην κηδεία της Ελπίδας Χούπα (βίντεο)

Κοινωνία

Στο πένθος βυθίστηκε η Αταλάντη, στην κηδεία της 28χρονης Ελπίδας. Το "παρών" έδωσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο υπουργός των οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Δάκρυσαν ακόμη και οι πέτρες, όταν σήμερα το απόγευμα στην Αταλάντη, στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, έγινε η κηδεία της 28χρονης Ελπίδας Χούπα, πού ήταν μεταξύ των θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Τραγικά πρόσωπα οι γονείς και τα δύο αδέλφια της. Την ίδια στιγμή οι συγγενείς, φίλοι αλλά και συμπατριώτες της δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς κανείς δεν ήθελε να πιστέψει πως ένα κορίτσι που ήταν γεμάτο με όνειρα δεν θα βρίσκεται πλέον κοντά τους.

"Ένα μόνο πράγμα θέλω. Να λάμψει η αλήθεια…" ζητούσε με πόνο ψυχής ο πατέρας της Χρήστος Χούπας, που με πολύ κόπο τον συγκρατούσαν τα δύο αδέλφια της Ελπίδας.

Τα δύο αγόρια, τα αδέρφια της Ελπίδας, η τύχη βοήθησε να μην είναι συνεπιβάτες στο ίδιο τρένο. Είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν μαζί, αλλά ωστόσο μία βλάβη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ανάγκασε να παραμείνουν πίσω, και έτσι άλλαξαν τα εισιτήρια για την επόμενη μέρα.

Η 28χρονη Ελπίδα Χούπα ταξίδευε από την Αταλάντη όπου είχε πάει για το τριήμερο της Αποκριάς, στη Θεσσαλονίκη. Είχε τελειώσει πολιτικός μηχανικός στην Πάτρα και με κατατακτήριες εξετάσεις είχε περάσει στην Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη και συνέχιζε τις σπουδές της.

Λόγια παρηγοριάς ακούστηκαν και από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών που χοροστάτησε στην εξόδιο ακολουθία, ενώ παρόντες ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο υπουργός των οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.