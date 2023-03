Οικονομία

Τέμπη - ΕΡΓΟΣΕ: Τέσσερις συμβάσεις στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας

Ποιες συμβάσεις έχουν μπει στο "μικροσκόπιο" της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η έρευνα για την σύμβαση 717 που μπήκε στο αρχείο και ξαναβγήκε ένα χρόνο μετά.

Τέσσερις συμβάσεις που υπογράφηκαν το διάστημα 2005-2015 και αφορούν έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου ερευνά εδώ και μήνες ο Οικονομικός Εισαγγελέας ο οποίος αναζητά ποινικές ευθύνες κρατικών αξιωματούχων από την ΕΡΓΟΣΕ, ως αναθέτουσας αρχής, αλλά και ιδιωτών από την πλευρά των εργοληπτών.

Η έρευνα αναζητά το ενδεχόμενο διάπραξης σοβαρότατων αδικημάτων όπως αυτό της απιστίας και ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, από τις ανολοκλήρωτες συμβάσεις, τις ανανεώσεις και όλες τις κωλυσιεργίες που ουσιαστικά άφησαν ανεκτέλεστα μία σειρά από έργα.

Οι τέσσερις συμβάσεις αποτελούν ένα μέρος από το πλέγμα αναθέσεων που έχουν γίνει για υποδομές και μέτρα για την ασφάλεια της γραμμής.

Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας έχουν τεθεί:

Μία σύμβαση του 2005 που σχετίζεται σε εργασίες σηματοδότησης του εθνικού δικτύου Δύο συμβάσεις του 2013 που αφορούν έργα ολοκλήρωσης και Μία σύμβαση του 2015 που αφορά το σύστημα τηλεδιοίκησης ETCS

Οι συμβάσεις αφορούν διαφορετικά τμήματα του δικτύου.

Για την σύμβαση 717 που ήρθε στην επικαιρότητα καθώς αφορά την τηλεδιοίκηση όπως και τις επεκτάσεις ή ανανεώσεις της, με αρχή το έτος 2014, η Οικονομική Εισαγγελία είχε διενεργήσει έρευνα η οποία κατέληξε σε αρχειοθέτηση καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις για τη διάπραξη του ερευνώμενου αδικήματος της απιστίας.

Ωστόσο πριν περίπου έναν χρόνο η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, ενόψει νέων στοιχείων σχετικά με το σκέλος που αφορά τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο ερευνάται πλέον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

