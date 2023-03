Κοινωνία

Κυψέλη: Συνελήφθη 19χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γυναικών

Οι καταγγελίες των γυναικών και ο εντοπισμός του φερόμενου ως δράστη από τους αστυνομικούς.



Συνελήφθη, το περασμένο Σάββατο (4/3) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., 19χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο καταγγελιών αναφορικά με άτομο που πλησίαζε γυναίκες και αιφνιδιαστικά τις θώπευε, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 19χρονο να περπατάει και καθώς ταίριαζε εμφανισιακά με την περιγραφή που είχαν δώσει τα θύματα, τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Ο 19χρονος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις τους, όμως, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης δύο προσβλητικών πράξεων γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος δύο γυναικών που συνέβησαν βραδινές ώρες της 23-2-23 και 2-3-2023 σε σημεία της Αθήνας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

