Γλυπτά Παρθενώνα: Επαναπατρίζονται τρία παρθενώνια θραύσματα από το Βατικανό (εικόνες)

Πρόκειται για προσωπική απόφαση του πάπα Φραγκίσκου και για δωρεά του στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αγία Έδρα, η, ιστορικής σημασίας, τελετή δωρεάς των τριών θραυσμάτων του Παρθενώνα που μέχρι τώρα βρίσκονταν στα Μουσεία του Βατικανού και τα οποία, αύριο, θα αποσταλούν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πρόκειται για προσωπική απόφαση του πάπα Φραγκίσκου και για δωρεά του στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο. Την ελληνική κυβέρνηση, στην σημερινή τελετή, εκπροσώπησε η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Αρχιεπίσκοπο, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

Η Αγία Έδρα και ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος, εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο του κυβερνείου του Κράτους του Βατικανού, καρδινάλιο Φερνάντο Βέρχεθ Αλζάγα.

Η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υπογράμμισε ότι «με μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη χειρονομία και ένα δείγμα πνευματικής και φιλάδελφης σχέσης, ανάμεσα στην Ορθόδοξη και στην Καθολική Εκκλησία, ο πάπας Φραγκίσκος προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τα τρία αυτά θραύσματα, προκειμένου να επανενωθούν με τα γλυπτά που εκτίθενται στο μουσείο της Ακρόπολης».

«Είναι πραγματικά ιστορική η στιγμή αυτή: για την Ελλάδα, για το Βατικανό και την διεθνή αρχαιολογική κοινότητα, αλλά νομίζω ότι πρόκειται και για ένα πολύ μεγάλο μήνυμα διαλόγου, συμφιλίωσης και ειρήνης. Αισθανόμαστε ευγνώμονες για ετούτη την χειρονομία, σε αυτή την δύσκολη στιγμή που βιώνει ο Ελληνικός λαός, μετά την τρομερή τραγωδία στα Τέμπη. Είμαστε ευγνώμονες διότι και ο πάπας, και η Καθολική Εκκλησία, έχουν ενώσει τις προσευχές τους για τα παιδιά που χάθηκαν, αλλά και για την στήριξη των οικογενειών τους», πρόσθεσε η υπουργός.

Ειδικότερα, το πρώτο θραύσμα που επιστρέφεται είναι μια κεφαλή εφήβου, το δεύτερο ανήκει σε ένα από τα άλογα του τέθριππου της Αθηνάς και το τρίτο είναι μια ανδρική κεφαλή με γένια, η οποία ανήκει στη νότια μετόπη, όπου απεικονιζόταν η Κενταυρομαχία.

«Ήταν μια προσωπική επιθυμία του πάπα Φραγκίσκου. Μια ημέρα με κάλεσε και μου είπε: "αποφάσισα να δωρίσουμε τα τρία θραύσματα του Παρθενώνα, κάνε ό,τι χρειάζεται". Παράλληλα, έγραψε και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, κάνοντάς του γνωστή την απόφασή του, ενώ ήρθε σε επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την υπουργό πολιτισμού», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του κυβερνείου του Κράτους του Βατικανού, καρδινάλιος Φερνάντο Βέρχεθ Αλζάγα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «είναι μια ακόμη ένδειξη φιλίας και βούλησης να συνεχίσουμε στην οδό του οικουμενικού διαλόγου, κάτι που ο πάπας εξέφρασε ξεκάθαρα με την δωρεά του».

Σύμφωνα με τον καρδινάλιο Αλζάγα, με την πράξη αυτή ο Φραγκίσκος «επιβεβαίωσε την φιλία του με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, με θέληση να συνεχιστούν τα βήματα προόδου, αλλά και οι πολιτιστικές ανταλλαγές με τα Μουσεία του Βατικανού». «Με αυτό τον στόχο» -είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθολικός υψηλόβαθμος κληρικός-«οι διευθυντές του Μουσείου της Ακρόπολης και του Βατικανού, έχουν ήδη συγκεκριμένα σχέδια για την ανάπτυξη της συνεργασίας τους».

Ο ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μετείχε, σήμερα, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, με μια όντως ιστορική στιγμή».

«Έγινε ένα σημαντικότατο βήμα και δόθηκε μια ιστορική διάσταση στο γεγονός αυτός, καθώς, δι΄αυτής της πρωτοβουλίας του πάπα Φραγκίσκου, αφενός επανενώνονται κάποια από τα μάρμαρα που έλειπαν από τον Παρθενώνα (και επουλώνονται μερικώς, πληγές και τραύματα του παρελθόντος) και αφετέρου αποδεικνύεται πως όταν οι χριστιανοί συνεργάζονται, μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν, μαζί, λύσεις πρακτικές σε προβλήματα χρονίζοντα και σε ιστορικές εκκρεμότητες», είπε ο Αιδεσιμολογιώτατος.

«Eίναι επίσης σημαντικό το ότι όλο αυτό ολοκληρώνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας, η οποία βρίσκεται υπό τις συνέπειες της τραγωδίας των Τεμπών, όπου τόσοι νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή μας. Η ημέρα αυτή μας δίνει λίγη αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Ευχή του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και όλων μας, είναι η πρωτοβουλία και η πράξη αυτή του πάπα Φραγκίσκου να βρει κι άλλους μιμητές και να πετύχουμε, πραγματικά, την επανένωση όλων των γλυπτών του Παρθενώνα, στο ίδιο αυτό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», ολοκλήρωσε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

Ο δε διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής Νικόλαος Σταμπολίδης, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε:

«Μέσα από την χαρά που με διέπει, θέλω να πω ένα ευχαριστώ από καρδιάς, για την γενναιοδωρία του πάπα και της Καθολικής Εκκλησίας να επιστρέψει αυτά τα τρία γλυπτά από την μετόπη, την ζωφόρο και το αέτωμα του Παρθενώνα, στην Αθήνα, στο μουσείο της Ακρόπολης, ώστε να επανενωθούν για πάντα, με τον μνημείο στο οποί ανήκουν. Ο Παρθενώνας είναι το οικουμενικό μνημείο, όχι μόνον για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη τη ανθρωπότητα και η πράξη του πάπα, δείχνει ότι πράγματι πρέπει να βαδίζει, κανείς, στην οικουμενική αλήθεια, της ενότητας και επομένως, υπό αυτή την έννοια, με αναφορά στο παγκόσμιο μνημείο, που είναι ο Παρθενώνας».

Απαντώντας, σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αν πρόκειται και για ένα μήνυμα προς άλλες κατευθύνσεις, για να αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες, για την επανένωση του Παρθενώνα, ο κύριος Σταμπολίδης απάντησε ότι «έχει ήδη συντελεστεί η έλευση του θραύσματος από το Παλέρμο της Σικελίας» και ότι «σε αυτό προστίθενται τα τρία αυτά από το Βατικανό και γίνονται προσπάθειες, συνεχώς, και για τα υπόλοιπα κομμάτια».

«Επειδή ο βρετανικός λαός έχει ήδη εκφραστεί με το 78% των exit polls, σύμφωνα με τους Sunday Times, κάποια στιγμή, και οι ιθύνοντες, φίλοι μας Βρετανοί θα καταλάβουν ότι αυτό που ενώνει ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό, την δημοκρατία και το ίδιο το μνημείο, είναι ότι όλα τα γλυπτά αυτά πρέπει επιστρέψουν στο σπίτι τους», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής του μουσείου της Ακρόπολης.

