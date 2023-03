Κόσμος

Επιβάτης αεροσκάφους μαχαίρωσε αεροσυνοδό - Eπιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου (βίντεο)

Ο επιβάτης ακινητοποιήθηκε από συνεπιβάτες του, που όρμησαν κατά πάνω του, και κατόπιν συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

(εικόνα αρχείου)

Σκηνές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της United Airlines από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη, όταν ένας επιβάτης σε κατάσταση αμόκ μαχαίρωσε αεροσυνοδό και επιχείρησε να ανοίξει την είσοδο κινδύνου.

Πρόκειται για τον 33χρονο Φρανσίσκο Σεβέρο Τόρες που διακρίνεται σε βίντεο να επιτίθεται με σπασμένο κουτάλι σε μία αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της κατάφερε τρία πλήγματα στο λαιμό.

Ο Τόρες είπε ότι είχε πάει προηγουμένως στην τουαλέτα κι έσπασε στη μέση ένα κουτάλι, για να το χρησιμοποιήσει ως όπλο. Όταν βγήκε, απασφάλισε την έξοδο κινδύνου σκοπεύοντας να πηδήξει από το αεροπλάνο. Μια αεροσυνοδός επιθεώρησε την πόρτα και διαπίστωσε ότι το χερούλι κλειδώματος είχε μετακινηθεί από την κλειδωμένη θέση. Στη συνέχεια, η αεροσυνοδός ασφάλισε την πόρτα και ανέφερε το περιστατικό στον κυβερνήτη και το πλήρωμα πτήσης.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, φαίνεται να απάντησε ρωτώντας αν υπήρχαν κάμερες που έδειχναν ότι παραβίασε την πόρτα. Η αεροσυνοδός ειδοποίησε τον πιλότο ότι πίστευε ότι ο Τόρες αποτελούσε απειλή, και τον προέτρεψε να προσγειωθεί το συντομότερο δυνατό. Τότε ο Τόρες σηκώθηκε από τη θέση του και πλησίασε την πόρτα. Στη συνέχεια, ο Τόρες φέρεται να χτύπησε μια από τους αεροσυνοδούς που στέκονταν στο διάδρομο κοντά στην πόρτα με το σπασμένο μεταλλικό κουτάλι. Άλλοι επιβάτες όρμησαν και ακινητοποίησαν τον Τόρες, ο οποίος συνελήφθη κατά την προσγείωση.

Ο δράστης θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή την Πέμπτη, και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί πρόστιμο 250.000 δολαρίων και ποινή πενταετούς φυλάκισης με αναστολή έως και ισόβια κάθειρξη.

Η United Airlines δεν ανακοίνωσε άλλους τραυματισμούς στην πτήση. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία απαγόρευσε επίσης στον Τόρες οποιεσδήποτε μελλοντικές πτήσεις μετά το επικίνδυνο περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η United πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα για το περιστατικό.

