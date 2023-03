Life

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται το βράδυ της Τρίτης στο πλατό της εκπομπής "The 2Night Show" .



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σάκη Τανιμανίδη. Ο κοσμογυρισμένος παρουσιαστής μιλάει για την πορεία του στην τηλεόραση, για την πατρότητα, που άλλαξε την κοσμοθεωρία του, και για τη μοναδική γυναίκα της ζωής του, Χριστίνα Μπόμπα. Με ποιο τραγούδι νανουρίζει τις κόρες του; Τι λέει για όσους σχολιάζουν την προσωπική του ζωή; Τον αγχώνει το ενδεχόμενο, να μείνει εκτός τηλεόρασης;

Πώς αποκαταστάθηκε η σχέση τους με τον Γιώργο Μαυρίδη και τι λέει για το ενδεχόμενο να τους ξαναδούμε σε ένα νέο «World Party»; Μεταξύ άλλων, εξηγεί τους λόγους που επένδυσε τα χρήματά του στο «Dragons’ Den», καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας που έχουν οι «τηλεοπτικές συμφωνίες», ενώ μιλάει για τους «πρωτοεμφανιζόμενους Dragons», αποκαλύπτοντας το βασικό κανόνα ενός επιτυχημένου επιχειρηματία.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Βάσω Λασκαράκη. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για την πορεία της στην τηλεόραση, για την οικογένειά της, αλλά και για τα νέα επιχειρηματικά της βήματα. Για ποιο λόγο απέχει, από το 2014, από το θεατρικό σανίδι; Γιατί αποκαλεί «εξάρτηση» τον συνάδελφο και κουμπάρο της, Μελέτη Ηλία, και ποια είναι η αντίδραση του ανυποψίαστου ηθοποιού, στην τηλεφωνική φάρσα του Γρηγόρη;

Η Βάσω Λασκαράκη μιλάει, επίσης, για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με τον σύντροφό της, Λευτέρη Σουλτάτο, για την αρμονική συνύπαρξη των τριών παιδιών τους, για τα ταξίδια τους, καθώς και για τη σχέση της με την κρητικιά πεθερά της. Τέλος, μας «συστήνει» τη νέα της επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των αρωμάτων και παρακολουθούμε τον Γρηγόρη να γίνεται ο «πρωταγωνιστής», στη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας της, «Life Moments».

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και την Καίτη Ιμπροχώρη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της στο θέατρο και «ζωντανεύει» με τις αφηγήσεις της στιγμές που έζησε στο πλευρό μεγάλων πρωταγωνιστών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Μεταξύ άλλων, περιγράφει τον αυστηρό και πειθαρχημένο θείο της, Γιάννη Δαλιανίδη, τη γνωριμία με τον Φίνο, τη «γλυκιά» σχέση της με τον Βασίλη Τσιβιλίκα, τον «τυπικότατο» Διονύση Παπαγιαννόπουλο και τους «πολυλογάδες», Ρένα Βλαχοπούλου και Κώστα Βουτσά. Επίσης, μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, τον λόγο που δεν παντρεύτηκε ποτέ και εξηγεί γιατί δεν της αρέσουν τα σύγχρονα σενάρια μυθοπλασίας. Τέλος, μοιράζεται την αγάπη της για το θέατρο που συνεχίζει να «υπηρετεί» με πάθος.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

