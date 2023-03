Life

“The 2Night Show” - Τανιμανίδης: Ο έρωτας με την Μπόμπα και η κόντρα με τον Μαυρίδη

Ο κοσμογυρισμένος παρουσιαστής μιλάει για την πορεία του στην τηλεόραση, για την πατρότητα και για τη μοναδική γυναίκα της ζωής του, Χριστίνα Μπόμπα. Με ποιο τραγούδι νανουρίζει τις κόρες του; Τι λέει για όσους σχολιάζουν την προσωπική του ζωή;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» της Τρίτης τον Σάκη Τανιμανίδη. Ο κοσμογυρισμένος παρουσιαστής μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, για την πατρότητα, που άλλαξε την κοσμοθεωρία του, και για τη μοναδική γυναίκα της ζωής του, Χριστίνα Μπόμπα.

«Η Χριστίνα ήταν η πρώτη γυναίκα της ζωής μου, δεν έχω υπάρξει με άλλη. Γεννήθηκα για την Χριστίνα. Το λέω πάντα και στην Χριστίνα, εκείνη επιμένει και θέλει να μάθει για το παρελθόν μου. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στον πειρασμό να την ρωτήσω. Οι άνθρωποι αλλάζουν και εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται από την στιγμή που με γνώρισε και μετά, όποτε το τι ήταν παλιά δεν με ενδιαφέρει. Με την γυναίκα μου και την οικογένειά μας είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, περνάμε όμορφες οικογενειακές στιγμές και περνάμε τέλεια.

Τι λέει για όσους σχολιάζουν την προσωπική του ζωή;

Σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκαν πρόσφατα για την κίνησή τους να ανεβάσουν τις κόρες τους στον ιμάντα των αποσκευών στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε: «Η Χριστίνα στεναχωρήθηκε με αυτό. Έχουμε συνηθίσει να μιλάει ο κόσμος για εμάς και είναι και κάτι θεμιτό. Όταν αναφέρονται όμως στα παιδιά και στην οικογένεια, εκεί μπορεί να μας πειράξει λίγο παραπάνω. Περιμένουμε την κάθε άποψη, αλλά έχουμε και εμείς το δικαίωμα κάποιες φορές να την δεχόμαστε και κάποιες όχι».

Τον αγχώνει το ενδεχόμενο, να μείνει εκτός τηλεόρασης;

Η τηλεόραση όπως δήλωσε δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός του και έχει μετανιώσει τις φορές που δέχτηκε προτάσεις μόνο για χρηματικούς λόγους.

«Δεν αγχώθηκα να μείνω εκτός τηλεόρασης και η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός. Γλυκάθηκα από τα χρήματα και είπα “ναι” στο παιχνίδι και ήταν λάθος. Οι αποτυχίες σε οδηγούν στην επιτυχία. Δεν υπάρχει καμιά επιτυχία χωρίς αποτυχία» είπε αρχικά ο Σάκης Τανιμανίδης αναφερόμενος στο World Party.



Πώς αποκαταστάθηκε η σχέση τους με τον Γιώργο Μαυρίδη;

«Για την βάφτιση εγώ τον κάλεσα. Δεν είναι ότι έβαλα κάτω τον εγωισμό μου. Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος γιατρός. Τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Μας χώρισαν και μας χωρίζουν ακόμα κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα. Όσο περνά ο χρόνος και κοιτάς πίσω σου, λες εγώ θέλω να είμαι έτσι ή αλλιώς; Δεν ήταν ότι επικοινωνήσαμε πρώτη φορά στην βάφτιση και τον πήρα μετά από πέντε χρόνια. Μιλήσαμε, είχαμε κάποια μικρή επαφή. Πέρασε αυτός κορoνοϊό, έκανα εγώ τα παιδάκια μου. Όταν παντρεύτηκε με την Κρίστη, με κάλεσε στον δικό του τον γάμο και μετά τον κάλεσα εγώ στην βάφτιση, όχι για ό,τι είχε προηγηθεί. Απλά ένιωθα σε αυτήν την ημέρα θα ήθελα να είναι κι ο Γιώργος. Έχω πολύ απλό τρόπο σκέψης και πρώτου επιπέδου ανάλυση» δήλωσε ο Σάκης Τανιμανίδης.

