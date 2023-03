Life

“The 2Night Show” - Ιμπροχώρη: Γιατί δεν έκανε οικογένεια

Η ταλαντούχα ηθοποιός περιγράφει τον αυστηρό θείο της, Γιάννη Δαλιανίδη, τη γνωριμία με τον Φίνο, τη «γλυκιά» σχέση της με τον Τσιβιλίκα, τον «τυπικότατο» Παπαγιαννόπουλο και τους «πολυλογάδες», Βλαχοπούλου και Βουτσά

Στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης υποδέχτηκε, το βράδυ της Τρίτης, την Καίτη Ιμπροχώρη. Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία σπάνια συνέντευξη μιλάει, μεταξύ άλλων, για τη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της στο θέατρο και «ζωντανεύει» με τις αφηγήσεις της στιγμές που έζησε στο πλευρό μεγάλων πρωταγωνιστών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Αρχικά η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός πως δεν της αρέσει να μιλά για τον εαυτό της: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι σαν να μπαίνω στη ζωή τους και δεν μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να μιλάω για την κοινωνία, για το θέατρο, είμαι πολιτικοποιημένη σε όλα. Δεν μου έκαναν ποτέ πρόταση να ασχοληθώ με την πολιτική. Βοηθάω μέσα από το θέατρο, μέσα από το ΣΕΗ που κάποια στιγμή ήμουν πρόεδρος», ενώ όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με το επίθετό της που είναι σπάνιο, απάντησε: «Το επίθετό μου προέρχεται από μικρή οικογένεια, από τη Βυτίνα της Αρκαδίας. Ο προπάππους μου ήταν αγωνιστής του 1821. Κανείς δεν μου πρότεινε να αλλάξω το επίθετό μου να το κάνω πιο καλλιτεχνικό αλλά ούτε εγώ το ζήτησα», προσδιορίζοντας και γεωγραφικά την καταγωγή της.

Η Καίτη Ιμπροχώρη μίλησε και για τη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της στο θέατρο. Παράλληλα αφηγήθηκε στιγμές από τις σινεργασίες της με τον Κώστα Βουτσά, την Ρένα Βλαχοπούλου και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Ενώ στο θέατρο συνεργάστηκε για χρόνια με τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον θείο της, τον σκηνοθέτη Γιάννη Δαλιανίδη: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν θείος μου, είχαμε διαφορετικές απόψεις, μαλώναμε συχνά αλλά αγαπιόμασταν. Δεν έλεγε ποτέ του ψέματα. Ό,τι πίστευε, το έλεγε!», προσθέτοντας τις συνεργασίες τους και στην τηλεόραση, όπως στην σειρά «Το ρετιρέ».

Η γνώμη της για τον γάμο δεν άλλαξε με το πέρασμα του χρόνου: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ, δεν με ενδιέφερε αυτά τα κοινωνικά, να κάνω παιδιά. Αλλά συζούσα πολλά χρόνια! Δεν ήθελα ούτε να κάνω πολιτικό γάμο. Αγαπάω πολύ τα παιδιά αλλά δεν ήθελα να κάνω δικά μου. Ήμουν πολύ εντάξει με τους γονείς μου, δεν είχα περιορισμό στην σκέψη, στη γνώση, στη ζωή. Συζητούσα, μιλούσα. Για μένα ήταν πάντα πάνω από όλα η οικογένεια, ίσως γιατί έζησα καλά με τους δικούς μου. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ για το γάμο και τα παιδιά. Πήγαινα από παλιά σε ιδρύματα και φροντίζω διάφορα», συμπλήρωσε η Καίτη Ιμπροχώρη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε την Καίτη Ιμπροχώρη σχετικά με το κίνημα #metoo και εκείνη απάντησε πως πολύ σωστά έγιναν αυτές οι καταγγελίες και πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης. Επίσης αναφέρθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα 85 που υποβαθμίζει τα πτυχία των ηθοποιών. Συγκεκριμένα ανέφερε πως η ίδια διδάσκει 25 χρόνια υποκριτική, αλλά είναι απόφοιτος Λυκείου σύμφωνα με το διάταγμα.

