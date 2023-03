Οικονομία

Ακίνητα – μεταβιβάσεις: Απλοποιείται η διαδικασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δύο ή τρία δικαιολογητικά, ανάλογα με το εάν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ή μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, η διαδικασία.

Με δύο ή τρία δικαιολογητικά, ανάλογα με το εάν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ή μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και μέσω ψηφιακής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θα κινούνται όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα. Το δρόμο ανοίγει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η τροπολογία ορίζει ότι οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται εντός πέντε ημερών μετά την υποβολή της αίτησης με την υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν:

Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος

Αποδεικτικό εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής,

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Τραγωδία στα Τέμπη: Επεισόδια σε πορεία στον Βόλο (εικόνες)