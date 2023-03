Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Έρχονται ποινικές διώξεις για ακόμη 3 άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι έχουν μπει στο «κάδρο» των ευθυνών. Σήμερα αναμένεται η κατάθεση του πορίσματος των πραγματογνωμόνων.

Νέα πρόσωπα, τουλάχιστον τρία, έχουν ήδη μπει στο κάδρο των ποινικών ευθυνών και των ενόχων για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς οι ανακριτικές διαδικασίες «τρέχουν» στη Λάρισα ενόψει και της σύγκλησης της ολομέλειας των εφετών, που αναμένεται να οδηγήσει τις προσεχείς ημέρες στην αναβάθμιση των ερευνών με την ανάθεσή τους σε δύο εφέτες-ανακριτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές, ενώπιον των οποίων σταθμάρχες της Λάρισας σε άλλες βάρδιες, εκτός από το μοιραίο βράδυ της Τρίτης, αλλά και άλλοι σιδηροδρομικοί καταθέτουν, θα προχωρήσουν πολύ σύντομα σε νέες ποινικές διώξεις για το τραγικό δυστύχημα, καθώς ήδη υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για συμμετοχή στις ευθύνες του σταθμάρχη και για άλλα άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία του σταθμάρχη, ο οποίος αποδέχθηκε την ευθύνη του, αλλά έβαλε στο κάδρο των ευθυνών και τον επιθεωρητή στη διεύθυνση της κυκλοφορίας αλλά και συναδέλφους του σταθμάρχες, η αρμόδια ανακρίτρια έχει συγκεντρώσει επιβαρυντικό υλικό για ακόμη τρία πρόσωπα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Στο κάδρο των ευθυνών έχουν μπει κατά πληροφορίες ο επιθεωρητής που έβαλε τον άπειρο σταθμάρχη στη βάρδια, ο σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας που όφειλε να μείνει στη θέση του έως τις 11 το βράδυ, αλλά και ο κεντρικός υπεύθυνος για τις βάρδιες στα κρίσιμα σιδηροδρομικά πόστα που είναι εκείνος ο οποίος δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για να μπορούν να διασφαλίζονται η μετακίνηση των επιβατών και η κυκλοφορία των τρένων.

Επίσης, οι ανακριτικές διαδικασίες στρέφονται ήδη στην αναζήτηση της ευθύνης που πιθανότατα είχε ο μηχανοδηγός της μοιραίας αμαξοστοιχίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες στην ανάκριση ότι θα όφειλε να επισημάνει στον άπειρο σταθμάρχη το λάθος του και να ζητήσει διευκρινίσεις για τη λανθασμένη πορεία του τρένου.

Όμως για το πλήρες ξεκαθάρισμα της ευθύνης ενός εκάστου, καθώς υπάρχουν ήδη αντιφατικές μαρτυρίες από τους εξετασθέντες σιδηροδρομικούς αλλά και από την απολογία του σταθμάρχη, τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης, που ήδη είναι έτοιμη για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, θα δώσουν κρίσιμα και άκρως διαφωτιστικά στοιχεία για το πώς φθάσαμε να θρηνούμε τόσα θύματα.

Το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που ορίστηκαν με εισαγγελική εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατατεθεί το αργότερο σήμερα στις ανακριτικές αρχές και θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση των συνομιλιών ανάμεσα στους σταθμάρχες πριν από τη μοιραία σύγκρουση, τις ηλεκτρονικές αποτυπώσεις της πορείας του τρένου, την κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς και τις κινήσεις των τρένων που προηγήθηκαν πριν από το τραγικό συμβάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία για Τέμπη - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Τραγωδία στα Τέμπη: Επεισόδια σε πορεία στον Βόλο (εικόνες)