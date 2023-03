Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπερνάρ υποβλήθηκε σε επέμβαση

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα play off.

Σε μία μικρή επέμβαση αντιμετώπισης του κολικού στο νεφρό που τον ταλαιπωρεί απ' το τέλος της περασμένης εβδομάδας υποβλήθηκε ο Μπερνάρ Ντουάρτε, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός για περίπου 10 με 12 μέρες.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, που απουσίασε απ' τον αγώνα της Δευτέρας (6/3) με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο (2-0), θα χάσει και το κυριακάτικο (12/3, 19:00) ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα play off (19/3).

Από εκεί και πέρα, μετά το ρεπό της Τρίτης (7/3) οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επανήλθαν στις προπονήσεις το πρωί της Τετάρτης (8/3). Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Για τους υπόλοιπους το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ασκήσεις 5-2, συνεχίστηκε με σέντρες και τελειώματα και ολοκληρώθηκε με σουτ.

