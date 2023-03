Life

“The Friend”: Νέο επεισόδιο την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η μίνι σειρά, η μεγάλη παραγωγή, που εντυπωσίασε τους τηλεθεατές στην streaming πλατφόρμα ANT1+, προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Το αγαπημένο ΑΝΤ1+ Original «THE FRIEND» είναι μία πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά χωρίς ταμπού, που ξαφνιάζει με την ιστορία της. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο πρωταγωνιστής της, ο Ορφέας, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, είναι ένας φίλος επί… πληρωμή. Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει τα πάντα, όσο δύσκολα κι αν είναι, σαν να παίζει σε videogame, διατηρώντας πάντα την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η Ελένη παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει το μέλλον του Ορφέα, ενώ η Πηνελόπη ψάχνει τρόπο να τον βγάλει από τη φυλακή. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του και, τελικά, επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε.

Ο Ηρακλής κάνει τα πάντα για να ενοχοποιήσει τον Ορφέα, βουτώντας ακόμα πιο βαθιά στην παρανομία για χάρη του Στεφανόγλου. Ο Ορφέας, τελείως διαφορετικός πια, επιφυλάσσει στην Πηνελόπη μια έκπληξη που την αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

Trailer





Συντελεστές

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστές: Γιώργος Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Νάνσυ Μπούκλη, Κώστας Μαγκλάρας, Φωτεινή Αθερίδου, Φιόνα Γεωργιάδη, Νίκος Γεωργάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη κ.ά.

Tα επεισόδια του «THE FRIEND» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

