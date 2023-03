Κόσμος

Παγκόσμια ημέρα Γυναίκας - Τουρκία: απαγορεύτηκε πορεία στην πλατεία Ταξίμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νομαρχία απαγόρευσε την πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που θα γινόταν στην πλατεία Ταξίμ.

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης απαγόρευσε την 21η Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ταξίμ με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, η πορεία απαγορεύτηκε με το σκεπτικό ότι «η κοινωνική ειρήνη και ηρεμία μπορεί να επιδεινωθεί», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ένα μέρος της κοινωνίας λόγω κοινωνικών ευαισθησιών, να υπάρξουν λεκτικές, σωματικές και προκλητικές επιθέσεις μεταξύ ομάδων/ ατόμων που θέλουν να πραγματοποιήσουν η συνάντηση και άλλες ομάδες, και η κοινωνική ειρήνη και ηρεμία μπορεί να διαταραχθεί. Οι ομάδες που υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση και τη διαδήλωση και να καταχραστούν τη συνάντηση για δικούς τους σκοπούς και αυτή η κατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια· Λόγω του γεγονότος ότι η πλατεία και οι δρόμοι όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση και η πορεία είναι ο τόπος με τη μεγαλύτερη κίνηση πεζών και οχημάτων στη χώρα μας και οι υψηλές δυνατότητες της περιοχής σε πολιτιστικό, τουριστικό και εμπορικό επίπεδο, τα καταστήματα , ξενοδοχεία κ.λπ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Πρωτοβουλία Φεμινιστικής Νυχτερινής Πορείας της Κωνσταντινούπολης είχε καλέσει σε συνάντηση στο Ταξίμ στις 19.30 την Τετάρτη 8 Μαρτίου, πριν από μέρες.

Η πλατεία Ταξίμ, όπου είχαν μεταφερθεί χθες τα οδοφράγματα της αστυνομίας, τέθηκε σε πολιορκία από το μεσημέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Επεισοδιακή καταδίωξη κακοποιών

Κορονοϊός – Βόλος: Αφαιρέθηκε δια βίου η άδεια σε αντιεμβολιαστή γιατρό

Τραγωδία στα Τέμπη – απεργία: Μολότοφ και χημικά στο Σύνταγμα (εικόνες)