ΣΥΡΙΖΑ: σφοδρή επίθεση στον Γεωργιάδη

Οι δηλώσει του Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με όσα είχε αναφέρει πριν το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ο Κώστας Καραμανλής, ως Υπουργός Μεταφορών και Συγκινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: «Είσαι ο υπουργός Μεταφορών, μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις «ναι, έχουμε πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα»;». Όταν έλαβε την απάντηση «βεβαίως», είπε: «Αν το πεις αυτό, δεν θα μπει άνθρωπος…».

Συνεχίζοντας τη συλλογιστική του δήλωσε: «Είναι πιθανό ο υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανό, αν εγώ ως υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, αύριο δεν θα κυκλοφορούν τρένα στην Ελλάδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι έχουμε να κάνουμε με μία καραμπινάτη υπόθεση, και για μία κλασική περίπτωση «όχι ανθρώπινου λάθος» όπως έλεγε στην αρχή, αλλά «έχουμε έναν εντελώς ακατάλληλο άνθρωπο σε αυτή τη θέση», απορώντας πως τον άφησαν μόνο του το μοιραίο εκείνο βράδυ.

Οι δηλώσεις αυτές, δεν έμειναν αναπάντητες από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση σε σκλήρή γλώσσα, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως "αφήνουμε την σοκαριστική παραδοχή Γεωργιάδη στην κρίση πολιτών, Δικαιοσύνης και Μητσοτάκη".

«Δέκα ημέρες πριν την τραγωδία ο κ. Καραμανλής εγκαλούσε τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή γιατί ζητούσε απαντήσεις για θέματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, κάνοντας λόγο για "ντροπή που θέτετε θέματα ασφαλείας"», τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Σήμερα, με 57 ανθρώπους νεκρούς από το δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως "αν έλεγε ο Καραμανλής ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στα τρένα, δεν θα έμπαινε κανείς"», σημειώνει και καταλήγει: «Εν μέσω πένθους για την εθνική τραγωδία, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα χαρακτηρίσει την σοκαριστική και κυνική παραδοχή του κ. Γεωργιάδη. Την αφήνουμε στην κρίση των πολιτών, της Δικαιοσύνης και του κ. Μητσοτάκη που θα έπρεπε ήδη να τον έχει αποπέμψει».