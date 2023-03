Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη - Γεωργιάδης: Ψέμα ότι ο διορισμός του σταθμάρχη ήταν ρουσφέτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την κινητικότητα στο Δημόσιο, την εκπαίδευση του σταθμάρχη και το σύστημα τηλεματικής.



Αυτό που ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες ότι ο σταθμάρχης της Λάρισας ήταν ρουσφέτι είναι τελείως ψέμα, το έχω ερευνήσει ο ίδιος, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να βγει στο φως η αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η κινητικότητα στο Δημόσιο γίνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι δημόσια. «Η κινητικότητα άνοιξε και ζήτησε ο ΟΣΕ 18 θέσεις για σταθμάρχες. Έκαναν αίτηση από όλο το ελληνικό δημόσιο δύο και το σύστημα αυτόματα τους πήρε, εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια. Στη συνέχεια πέρασαν από την αρμόδια επιτροπή του ΟΣΕ, τους έκρινε κατάλληλους και τους πήγαν για εκπαίδευση, δεν χρειαζόταν να κάνει κάποιος ρουσφέτι».

Συμπλήρωσε ότι η εκπαίδευση δεν κράτησε μόνο 15 μέρες, «αυτά όλα είναι ψέμματα. Όλοι πέρασαν εκπαίδευση για 7 μήνες, έξι μέρες την εβδομάδα, 7 ώρες την ημέρα. Η εκπαίδευση και ο φάκελος του καθενός έχει παραδοθεί στην ΡΑΣ η οποία και τους ελέγχει. Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτι».

Σε ερώτηση ποιος έβαλε τον συγκεκριμένο σταθμάρχη στη Λάρισα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Στη Λάρισα τον έβαλε με την υπογραφή του ο περιφερειακός διευθυντής του ΟΣΕ, προφανώς θα ερωτηθεί από τον εισαγγελέα».

Συνεχίζοντας μίλησε για τα συστήματα και τη λειτουργία τους στον συγκεκριμένο σταθμό: «Ο σταθμός της Λάρισας είχε εξελιγμένη τεχνολογία για να προσατεύει από λάθη. Όλα λειτουργούσαν. Μπροστά του έχει αυτός ο άνθρωπος μια τεράστια οθόνη, όταν έβαλε το τρένο στη λάθος γραμμή, άναψε μπροστά του μια κόκκινη γραμμή και του βάραγε ένα κόκκινο λαμπάκι και βάραγε και ήχος που του έλεγε ότι είναι σε λάθος γραμμή. Επί 12,5 λεπτά δεν κατάλαβε το λάθος».

«Πιστεύω ότι δεν ήταν μέσα στο σταθμό, δεν γίνεται διαφορετικά, και η οθόνη λειτουργούσε και τα φανάρια και όλα τα συστήματα λειτουργούσαν. Δεν ήταν η περίπτωση ενός σταθμού που τα συστήματα ήταν χαλασμένα» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Είπε ακόμη πως πάντα ήταν ένας ο σταθμάρχης στην Λάρισα και επανέλαβε πως η ιδέα ότι είχαμε ένα διαλυμένο σταθμό δεν είναι αληθής. «Ο συγκεκριμένος σταθμάρχης έκανε σωρεία λαθών, αν ήταν εκεί, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί» είπε.

Για το σύστημα τηλεματικής είπε ότι σήμερα τρεις μόνο χώρες έχουν ολοκληρωμένο, «εμείς στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουμε η 4η χώρα που θα έχουμε».

Ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Σας ορκίζομαι η κυβέρνηση έχει τρέξει πολύ, το παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ νεκρό, παγωμένο, γι' αυτό ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σπίρτζης δεν έχει εμφανιστεί. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί το θέμα πολιτικά είναι αισχρή, γιατί παρελαβε μια σύμβαση από την κυβέρνηση Σαμαρά και μας παρέδωσε το 2019 μια σύμβαση νεκρή».

Όλα αυτά δεν αναιρούν τις ευθύνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης, δεν αδιαφορήσαμε ως κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, θα σκιστούμε, θα κάνουμε τα πάντα. Αυτό είναι δέσμευση, είναι λόγος τιμής, υπογράμμισε.

Τέλος, είπε: «Δεν πρέπει να αφήσουμε τον πόνο να γεμίσει την κοινωνία δηλητήριο. Είναι η ώρα να αφήσουμε τον καθένα να απειλεί; Πατάνε πάνω στην πόνο και την απώλεια για να πετάξουν δηλητήριο».

ΝΔ: Κάποιοι επιμένουν στις αθλιότητες, προσπαθώντας να συνδέσουν τον σταθμάρχη με το κόμμα μας

«Κάποιοι επιμένουν στις αθλιότητες των προηγούμενων ημερών, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να συνδέσουν τον σταθμάρχη που διώκεται για το δυστύχημα στα Τέμπη με τη Νέα Δημοκρατία» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ. «Ξεκίνησαν προσπαθώντας να τον παρουσιάσουν ως «ρουσφέτι» συγκεκριμένης βουλευτού, η οποία τους διέψευσε και προσέφυγε εναντίον τους στη δικαιοσύνη για την άθλια συκοφαντία. Σήμερα, τον παρουσιάζουν ως «ρουσφέτι» υπουργού. Επειδή και η αθλιότητα έχει τα όριά της, τους καλούμε να πουν όνομα. Αλλιώς είναι κοινοί συκοφάντες. Όχι λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι ντροπή κάποιοι να αξιοποιούν αυτές τις τραγικές στιγμές προκειμένου να διασπείρουν ψεύδη με μικροπολιτικές στοχεύσεις!» προσθέτει η ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: θρήνος στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας (εικόνες)

Επεισόδια στο Σύνταγμα: Μολότοφ, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)

Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και έγραψε Ιστορία στην Ευρώπη