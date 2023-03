Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στον Εισαγγελέα ο σταθμάρχης με βαρύ κατηγορητήριο

Κουβαλάω 35 φέρετρα στην πλάτη μου, τα πρώτα λόγια του σταθμάρχη. Προέκυψαν νέα καθοριστικά στοιχεία, λέει ο δικηγόρος του. Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σήμερα, Κυριακή, θα απολογηθεί ο σταθμάρχης της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, καθώς χθες, ο συνήγορός του πήρε προθεσμία αφού όπως υποστήριξε «υπήρξαν νέα στοιχεία».

Στο μεταξύ, ένας ακόμη νεκρός ταυτοποιήθηκε από την εξέταση δειγμάτων στα εγκληματολογικά εργαστήρια ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταυτοποιημένων θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στα 55, σύμφωνα με την Αστυνομία που διενεργεί το μακάβριο έργο της αναγνώρισης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών είναι μέχρι στιγμής 57. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχουν και δύο δείγματα βιολογικού υλικού από αυτό που έχουν δώσει συγγενείς, τα οποία δεν ταιριάζουν με αυτά των νεκρών. Αυτό δεν αποκλείεται να διαφοροποιήσει λίγο τον τελικό αριθμό των θυμάτων, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της εργαστηριακής έρευνας, καθώς από την Πυροσβεστική εστάλη και άλλο δείγμα από τον τόπο του δυστυχήματος. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για ανθρώπινο μέλος που εντοπίστηκε κατά την μετακίνηση της μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας το βράδυ της Παρασκευής.

«Κουβαλάω 35 φέρετρα στην πλάτη μου»

Σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση φέρεται να είναι ο 59χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος είναι ένας από τα κεντρικά πρόσωπα της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέμπη, όταν το επιβατηγό τρένο συγκρούστηκε με το εμπορικό το βράδυ της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο σταθμάρχης φέρεται να ψέλλισε μετά τη σύλληψή του: «Κουβαλάω 35 φέρετρα στην πλάτη μου…». Ο 59χρονος δεν απολογήθηκε στον ανακριτή το Σάββατο, αλλά ζήτησε νέα προθεσμία για σήμερα, ώστε να προετοιμάσει την απολογία του, βάσει των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει στην έρευνα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του σταθμάρχη, Στέφανο Παντζαρτζίδη: «είναι στοιχεία καθοριστικά και έπρεπε να ζητήσουμε νέα προθεσμία, ώστε να τα μελετήσουμε και να τα αξιολογήσουμε».

«Υπήρχαν στην ανάκριση νέα στοιχεία, για τα οποία δεν είχαμε λάβει γνώση, ήταν πρόσφατα, που μας υποχρέωσαν εξαιτίας της πολύ μεγάλης σοβαρότητάς τους να ζητήσουμε νέα προθεσμία. Η ανάκριση θα ξεκινήσει αύριο. Είναι στοιχεία τα οποία είναι καθοριστικά, έπρεπε τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν και λόγω αυτών, ήταν απαραίτητη η λήψη προθεσμίας» είπε ο δικηγόρος του.

Ο σταθμάρχης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έχει αναλάβει την ευθύνη, στο πλαίσιο που του αναλογεί, ενώ έκανε λόγο για ένα μοιραίο λάθος το οποίο απέδωσε στην κακιά ώρα. Παρότι αρχικά υποστήριξε ότι το δυστύχημα οφείλεται σε λάθος του συστήματος, λέγοντας ότι το κατάλαβε όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί, τελικώς παραδέχθηκε ότι τροχοδρόμησε την επιβατική αμαξοστοιχία σε λάθος ράγες.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε το Σάββατο (4/3) η Hellenic Train για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και για τον αριθμό των επιβατών στη μοιραία αμαξοστοιχία.

Όπως διευκρινίζει «ο κατάλογος των ονομάτων των επιβατών που δόθηκε στις αρχές περιλαμβάνει μόνο τους επιβάτες που είχαν αγοράσει διαδικτυακό εισιτήριο. Στην περίπτωση των επιβατών που αγόρασαν εισιτήρια στα εκδοτήρια εισιτηρίων, το εισιτήριό τους, αν και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση, δεν ήταν ονομαστικό».

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που πωλούνται δεν υπερβαίνει ποτέ τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, ενώ, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στο τρένο.

