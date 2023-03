Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - σταθμάρχης: νέα προθεσμία να απολογηθεί

Πότε αναμένεται να απολογηθεί ο σταθμάρχης που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 59χρονος σταθμάρχης, κατηγορούμενος για τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη με τους δεκάδες νεκρούς.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισής του, ο σταθμάρχης, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και θα περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή, αύριο, Κυριακή 5 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί.

Η προθεσμία του δόθηκε καθώς όπως ανέφερε έξω από το δικαστικό μέγαρο ο δικηγόρος του, ήρθαν στο φως νέα στοιχεία τα οποία δεν ήταν σε γνώση τους.

Μεταξύ αλλων ο συνήγορος του, Στέφανος Πατζαρτζίδης, τόνισε πως ο πελάτης του θα ήθελε να ευχαριστήσει τα ΜΜΕ, λέγοντας ότι "ειναι πολυτίμη δουλεία των ΜΜΕ και χωρίς την βοήθεια της δημοσιογραφικης έρευνας αυτή η υπόθεση δεν θα έπαιρνε τον δρόμο που έπρεπε να πάρει".

